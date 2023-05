“Los sismos que se generan en el epicentro de la capital regularmente son de bajo impacto y baja durabilidad”, agrega el experto, refiriéndose principalmente al que se presentó el día jueves 10 de mayo de 2023, el cuál se registró 1.1 kilómetros de la superficie.

De acuerdo con el especialista, Sergio Almazán, es importante diferenciar la intensidad y la magnitud con la que se presenta el sismo. “La magnitud del sismo revela la energía liberalidad, osea que tan fuerte es, esto se debe al reacomodo de las rocas, mientras que la intensidad que se presenta dependiendo en el lugar donde se presente”.

Por lo que cuando se presenta el epicentro en la ciudad no pueden afectar a las construcciones debido al poco impacto y la poca durabilidad con la que se presentan.

La arquitecta Susana Ezeta, coordinadora del Área de Tecnología de la Facultad de Arquitectura, agrega que debido a la presencia histórica de sismos de baja magnitud con epicentro en la CDMX, las construcciones de la metrópoli no se rigen por un reglamento para hacer un diseño de las estructuras específicos para estos temblores.

De acuerdo con la experta, tras los sismos de este tipo no hay registro de que las estructuras hayan manifestado un deterioro o alguna consideración estructural que merezca una revisión a detalle.

“El doctor Roberto Menni que es el experto en sismos y en diseño sísmico ha mencionado que lo que más está afectando a las estructuras en la Ciudad de México y el Valle de México no son los sismos propiamente, sino la extracción desmedida de agua del suelo, ya que debilita el suelo y debido a las construcciones o techos que se colocan cerca del suelo no permiten que el agua de la lluvia reponga toda la extracción de agua.

¿Qué se debe hacer tras un sismo?

De acuerdo con la experta, si el sismo fue muy agresivo y si el recubrimiento de la fachada comienza a caerse o comienzan a desprenderse vidrios o ventanas, lo recomendable es no entrar al inmueble hasta que sea revisado por un especialista.

Por otra parte si la parte del exterior del edificio no presenta daños, en el interior del hogar se debe revisar que las puertas abran satisfactoriamente, que no se arrastren o que no haya un descuadre en los marcos, revisar las ventanas, si éstas son corredizas se debe asegurar que corran perfectamente o que deslicen de la misma manera antes de que haya pasado el sismo.

Después de realizar la revisión de estos aspectos del hogar, la experta sugiere que los habitantes identifiquen los elementos estructurales en sus entornos, que son las columnas, losas y muros de carga, “en este aspecto es importante revisar los elementos estructurales desde el primer piso y si el edificio cuenta con sótano, debe ser revisado antes de ingresar, ya que la planta baja son las que reciben las cargas de todo el edificio”.

Si existen fisuras, éstas no deben rebasar más de dos milímetros de ancho, de acuerdo con la arquitecta, las fisuras regularmente son superficiales y se pueden presentar en los recubrimientos de yeso o de mezcla.

Las grietas, son aquellas que donde se puede alcanzar a ver la luz del otro lado, eso muestra que existe un daño estructural importante y lo conveniente es retirarse lo más pronto posible.

Recomienda que si se presentan estas grietas, es importante acudir con un experto para un inspección detallada para asegurar la integridad de los habitantes.