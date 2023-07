En la última fracción, catalogada como la Norte, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), falta 80% de colocación de 43.3 kilómetros de vía doble. En el Tramo 6, también de la misma dependencia, de los 255.8 kilómetros de vía doble electrificada y ocho kilómetros de viaducto hace falta construir 74%.

El séptimo, también construido por el Ejército, tiene un faltante de 75% en la colocación de vía de los 355.5 kilómetros de vía sencilla que comprenden.

Los pendientes medioambientales

Durante la planeación y construcción del Tren Maya se ha señalado de forma constante su impacto en el medioambiente, debido a que atraviesa por Áreas Naturales Protegidas en donde hay selvas, manglares, sabanas, petenes, dunas, entre otros ecosistemas, de acuerdo al CEMDA (Centro Mexicano de Derecho Ambiental).

El último gran conflicto se dio este julio, cuando la Sedena detuvo el relleno de tierra del humedal Estero de Chac en Bacalar Quintana Roo. La estrategia se realizaba debido a que por la zona pasaría el Tren Maya, pero integrantes de Ciudadanos Organizados de Bacalar denunciaron el impacto perjudicial de estas obras al entorno.

De acuerdo a la Fundación Global Nature, estos sitios, escasos en la actualidad, tienen beneficios como la limpieza del agua, control de inundaciones, contienen carbono y mantiene la biodiversidad, entre otras, por lo que después de los señalamientos, el Ejército detuvo sus labores y dijo que había sido un error.

No obstante, hay conflictos que aún no se esclarecen. La Comisión para la Cooperación Ambiental, conformada en marco del T-MEC, recomendó en abril realizar una investigación al proyecto por pregunta fragmentación de estudios de impacto ambiental. A julio de este año no se ha realizado la solicitud formal, pero tampoco ha habido respuesta del gobierno.

En el discurso oficial, el Tren Maya comprende la creación de Áreas Naturales Protegidas: Jaguar, Wanha´, Mangle y Gran Calakmul, además de 13 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, no obstante, hasta el 26 de junio no se ha informado cómo avanza la gestión de estas zonas.

Protestas

En mayo de este año se concedió la suspensión definitiva contra la tala en los tramos 3, 4, 5 y 6 del Tren Maya, de acuerdo al Cemda. Éste fue uno de los últimos amparos efectivos interpuestos contra el proyecto, no obstante, el gobierno federal dijo que las obras no se detendrían.

En la conferencia matutina del 29 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia al decreto en el que declara a las obras de infraestructura como de seguridad nacional, a través del cuál se complica que procedimientos jurídicos detengan las labores, por lo que no se ha dado más información sobre las demandas que faltan resolver.