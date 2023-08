La construcción del megaproyecto comenzó en 2018. En octubre de ese mismo año, el INAH tuvo conocimiento del proyecto, por lo que para dar el visto bueno de construcción, solicitó varios requisitos al Fondo Nacional de Fomento al Turismo. De acuerdo con el sitio oficial del gobierno de México, menciona que en enero de 2023 se determinó que el proyecto era viable, pero se debería acompañar de los programas y trabajos arqueológicos apropiados para evitar afectaciones al patrimonio.

En 2018, el INAH tuvo un presupuesto de 3,668 millones de pesos. Un año después recibió 3,739 millones. En 2020 se le asignaron 3,668 millones y al siguiente fueron otros 4,011 millones, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Para 2021, el Tren Maya recibirá el mayor incremento de presupuesto, con 36 mil 288 millones de pesos. Ese mismo año, al INAH se le asignaron 3,668 millones y en 2022 fueron otros 4,011 millones. La bolsa creciente responde a la mayor participación en la obra, ya que antes de comenzar a construir, el organismo debe revisar la zona y dar su visto bueno.

Los hallazgos

En 2020, los arqueólogos comenzaron su trabajo en la zona, en donde han hecho descubrimientos, como la tumba de restos humanos, bajo ofrendas ornamentadas, un grupo de cabañas mayas con jardines privados y una diosa tallada. En 2021, cerca del Tramo 4 se localizó una canoa prehispánica en el cenote principal del sitio arqueológico San Andrés, en Yucatán.

También se ubicó una cueva tapiada en el muro de una rejoyada, en cuyo interior se localizaron 35 ofrendas de cerámica, pintura rupestre, piezas líticas, una estela y bancos de material, así como un pozo, de más 50 metros de profundidad, con restos humanos.

En el Tramo 5 se crearon más de 370 registros sobre metates, piezas cerámicas fragmentadas y completas, así como materiales de conchas marinas y restos óseos de humanos y animales. Dentro de este mismo tramo se encontraron múltiples cuevas que tenían grabados y que de acuerdo con los expertos eran utilizadas para rituales.

En julio de 2022, de acuerdo con el INAH hallaron 24,067 estructuras y/o inmuebles, de mientras que de muebles fueron 1,345. En la actualidad el número sigue en crecimiento, hasta el 22 de junio de este año se han registrado y preservado 53 mil 568 bienes inmuebles y más de un millón tiestos cerámicos. Y hasta el 14 de agosto de 2023 se han incrementado los hallazgos menciona que el Tramo 7, se han recuperado 306 bienes muebles, 72,480 tiestos cerámicos, 64 entierros humanos y se han reconocido 227 rasgos naturales asociados a presencia humana.

Respecto al Tramo 6, informa que los inmuebles suman 2,907 y los de tipo mueble, 36; además de 62,955 tiestos cerámicos, tres entierros humanos y 21 rasgos naturales. Sobre el Tramo 5, se han localizado 8,755 bienes inmuebles, 159 elementos muebles, 28,317 fragmentos de cerámica, un entierro humano y 778 rasgos naturales.

Controversia

En cuanto a las controversias, la última en la que se encuentra involucrado el proyecto es referente al arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, del INAH, quien difundió su testimonio sobre la devastación arqueológica en la construcción del Tramo 7, a través de un texto titulado ‘La tragedia cultural del siglo XXI’.

El arqueólogo nombró su publicación: “Tren Maya la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos". En el relato, Fernando Cortés de Brasdefer, especialista en la cultura maya, menciona que la destrucción de monumentos arqueológicos en el sureste mexicano sí es provocada por el la obra ferroviaria.

Asimismo menciona que abundan materiales arqueológicos encima de las excavaciones y que no cuenta protección, así como no hay veladores que vigilen los hallazgos. También comenta que hay pasantes trabajando en las excavaciones y que por la premuera por terminar con la obra, no cuentan con la información y las prácticas necesarias para realizar excavaciones seguras y adecuadas.

Dicha publicación le resultó un acta administrativa por parte del INAH, en la cual se acusa al arqueólogo de incumplir diversos ordenamientos y poner en riesgo elementos arqueológicos y al personal que labora en el Instituto. Actualmente el experto se encuentra censurado.