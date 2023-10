La nueva ingeniería: estudiar datos para construir infraestructura

Pero los ingenieros a cargo del proyecto mostraron su as bajo la manga: la tecnología. A través de un sistema BIM (Modelado de Información para la Construcción, por sus siglas en inglés), combinado con recolección de información de la zona y softwares de diseño de carreteras, lograron eficientar el trazo, minimizar el impacto en 10 hectáreas, eliminar tres puentes del plan original y ahorrar 40 millones de yenes.

Su estrategia, optar por las nuevas herramientas tecnológicas, poco a poco se adopta en todo el mundo y a pesar de que aún no es la regla, ya le ha dado un vuelco de 180 grados a la industria.

La tecnología

Bentley’s Year in Infrastructure and Going Digital Awards es un concurso que busca reconocer el trabajo que se realiza para poder hacer realidad una obra. Y, que de acuerdo a Lori Hufford, vicepresidenta de Colaboración en Ingeniería de la compañía, representa la evolución de cómo se edifica en el mundo.

Para ella, la aplicación de las nuevas herramientas, principalmente las invisibles (softwares) ha sido un parteaguas en cómo se entiende a la industria, no sólo en la planeación, diseño y ejecución de las obras, si no en cómo se concibe a todo el sector.

“Si miras las habilidades y la educación que se requerían en ingeniería, digamos hace diez o 20 años, eran más orientadas a la ingeniería mecánica, eléctrica y esas cosas. Hoy en día, los avances se harán en la capacidad de aprovechar mejor los datos. Por lo tanto, verás más científicos de datos, más informáticos involucrados. Muchas organizaciones ya lo hacen”, explica en entrevista a Obras por Expansión.

Esto se debe a que en la actualidad ya no es suficiente con que la infraestructura sea funcional, si no que ahora también debe cumplir con objetivos de sostenibilidad, responsabilidad social, debe ser innovadora, propositiva e impactar de manera positiva a la sociedad, “y a medida que los problemas se vuelven más complejos, necesitamos nuevos enfoques, nuevas herramientas”, dice la especialista, quien tiene 30 años de trayectoria en la industria.

El problema es que aún hay una gran brecha en la adopción de esta herramientas, relacionada principalmente por la falta de capacitación o de conocimiento sobre ellas. En las últimas tres ediciones del concurso, por ejemplo, ningún proyecto de América Latina ha competido como finalista.

"Hay una demanda creciente de infraestructura hoy en día, ya sea por una población en crecimiento o en Asia y África, o debido a la infraestructura envejecida en Europa o Estados Unidos. Pero también hay una brecha de habilidades. Falta talento en ingeniería para satisfacer la demanda de infraestructura sostenible. Entonces, necesitamos buscar nuevas formas y nuevas herramientas para resolver este problema. Y es por eso que la concentración de datos es tan importante”, especifica.

En México, BIM Task Group ha intentado impulsar que este sistema se utilice de manera obligatoria en todas las obras públicas del país, sin embargo, tras años de negociaciones la iniciativa aún no se ha hecho realidad.