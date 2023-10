Infraestructura resiliente: clave ante fenómenos climáticos

En un par de horas, el huracán Otis cambió por completo la cara de Acapulco, Benito Juárez, Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez, Tecpan de Galeana y Xalpatláhuac en Guerrero. Los destrozos en carreteras, viviendas, hoteles y comercios aún no tienen cifras, pero las imágenes tras su paso dejan ver que no hay casi ningún edificio que no requiera intervención.