¿Cuáles son los hoteles de la Sedena en la ruta del Tren Maya y cuándo abren?

¿Cuáles son los Hoteles Tren Maya?

A través de la empresa estatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica S.A de C.V. (GOMM), la Sedena operará estos alojamientos que están ubicados de forma estratégica de las Zonas Arqueológicas del sur del país.

Se estima que sus aperturas sean a finales de este año, aunque algunos ya tienen fecha de inauguración este septiembre.

Estos espacios están considerados para tener la clasificación de 3 y 4 estrellas, con opciones de alojamiento que se adapten a las necesidades y presupuestos de los viajeros. De acuerdo con la página oficial, se estima que la tarifa sea de 2 mil pesos por noche en una habitación estándar, aunque habrá que esperar a los precios oficiales.

Mientras tanto, todos los hoteles mencionan que el precio de entrada es de 95 pesos, salvo el Hotel Tren Maya Chichén Itzá, que cobra 225 pesos a extranjeros, y el gobierno estatal cobra adicionalmente 130 pesos a mexicanos con identificación y 417 pesos a extranjeros.

Hotel Edzná

Este hotel estará en el tramo 1 del Tren Maya y a solo un kilómetro de la zona arqueológica de Edzná, en Campeche y a 16.3 km de la Estación del Tren Maya.

Características

160 habitaciones Master Room distribuidas en 2 torres de dos niveles,

Estacionamiento para 212 vehículos,

Alberca,

A/A,

Área de cafetería,

TV por cable,

Wifi,

Gimnasio,

Área de bar,

Sala de juntas,

Tienda de recuerdos,

Spa,

Terraza en habitaciones, y

Temazcal.

Horarios

El hotel aún en construcción estima que el servicio será de lunes a domingo de 8:00 a 17:00 horas, con último acceso a las 16:30 hrs.

Hotel Calakmul

Este hotel estará en el tramo 7 del Tren Maya, envuelto por la Reserva de la Biosfera como Balamku, Chicanná, Becan, Xpuhil, Río Bec, Hormiguero y otros sitios de interés cercanos, en Campeche.

El Hotel Calakmul será ubicado a 10 km de la Zona Arqueológica de Calakmul, la más importante de México declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO; a 51 km del Paradero Calakmul del Tren Maya, y a una distancia de 224 Km del Aeropuerto Internacional de Chetumal.

Características

144 habitaciones Master Room distribuidas en 2 torres de dos niveles,

Estacionamiento para 392 vehículos,

Alberca,

A/A,

Área de cafetería,

TV por cable,

Wifi,

Gimnasio,

Área de bar,

Sala de juntas,

Tienda de recuerdos,

Spa,

Terraza en habitaciones, y

Temazcal.

Horarios

El hotel aún en construcción estima que el servicio será de lunes a domingo de 6:00 a 11:30 horas, con último acceso a las 13:00 hrs, aunque la página oficial menciona que el horario se debe a obras de reencarpetamiento en el camino de acceso.

Horarios de acceso al camino:

En el kilómetro cero: 05:00 am a 10:00 am

En el km 20: 05:30 am a 10:30 am