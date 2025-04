CDMX detectará fugas de agua invisibles con un nuevo sistema para evitar desperdicio

El sistema incorpora lo siguiente:

15 geófonos para detectar vibraciones generadas por filtraciones.

Cuatro correladores de hidrófonos para redes de baja presión.

100 unidades de prelocalización para delimitar zonas afectadas.

Cinco detectores de tuberías plásticas y metálicas.

Cuatro cámaras de empuje manual.

Cuatro robotizadas de videoinspección capaces de recorrer hasta 200 metros dentro de tuberías de cuatro a 60 pulgadas.

Estas cámaras cuentan con sensores láser para detectar deformaciones, inclinaciones o tomas clandestinas.

De acuerdo a la demostración realizada por el gobierno capitalino, la parte principal del sistema funciona como un endoscopio que ingresa por la tubería y conectado a una cámara permite ver su estrado.

“Estas fugas no visibles son las más críticas porque no se observan desde el exterior. Se infiltran en el subsuelo o se desvían hacia drenajes sin que nadie lo note. Son filtraciones que pueden durar décadas sin ser detectadas”, explicó Ricardo Munguía, subsecretario de Operación de Infraestructura Hídrica.

El equipo ya opera en Tlalpan, donde se localizaron más de 100 fugas subterráneas.

Hoy presentamos una estrategia para detectar y reparar fugas no visibles, sustituir redes viejas y reducir desperdicio. La meta es reparar más de 30 mil fugas este año, el triple del pasado. Así garantizamos la sustentabilidad hídrica de nuestra Ciudad y el acceso al agua para… pic.twitter.com/Z4Cx826hPQ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) April 16, 2025

La tecnología opera en coordinación con el C5 del Agua, que centraliza los reportes recibidos a través de la Línea H2O y el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC).

De acuerdo con el coordinador del C5, Salvador Guerrero, “el 96% de las incidencias registradas están relacionadas con fugas, lo que demuestra la urgencia de actuar con precisión y rapidez”.

Este sistema forma parte de una nueva estrategia operativa de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, centrada en la eficiencia y recuperación del caudal perdido.

“Es un equipo que ya se usa en países como Israel o Estados Unidos. Hoy está en operación en la Ciudad de México, y nos ha permitido identificar más fugas no visibles en cuatro meses que en todo 2024”, afirmó el titular de la dependencia, José Mario Esparza.