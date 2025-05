El cambio de operador no resolvió los problemas

El argumento para el cambio de manos fue acelerar la obra. Sin embargo, a dos meses del traspaso, los pendientes estructurales persisten.

“Cuando hay un cambio de operador sin una transición clara, los problemas se arrastran”, advirtió Solís. “No se hizo una revisión profunda de las causas que impedían avanzar. Solo se transfirió el control, pero sin resolver los cuellos de botella previos”.

Juan Carlos Machorro, asesor de financiamiento en proyectos de infraestructura en Santamaría + Steta, considera que el cambio responde más a una decisión de control presupuestal que a una solución técnica.

Aunque las obras iniciaron hace cuatro años, hay tramos que están en su etapa inicial. (Foto: Diana Zavala / Obras)

“Cuando los proyectos se complican, el gobierno prefiere asumir la totalidad de la ejecución para evitar nuevos retrasos. Pero eso no resuelve de fondo los problemas de financiamiento ni de ejecución en campo”, explicó.

De acuerdo con el experto, en años pasados la empresa CAF no logró concretar un crédito con Banobras, lo que impidió asegurar el flujo de recursos. “Probablemente el proyecto no tenía la madurez necesaria para que el comité de crédito aprobara el financiamiento. Sin eso, no se podía continuar”.

CAF fue relevado como concesionaria del tramo Lechería-AIFA. Las obras las retomó el Ejercito. (Foto: Diana Zavala / Obras)

Esa falta de recursos impactó directamente en el ritmo de construcción y en la entrega de tramos clave.

Sin garantía de continuidad financiera, el contratista original enfrentó complicaciones para mantener el avance, lo que a su vez provocó que el gobierno reconsiderara el modelo de gestión. “Si no hay un cierre financiero claro, el proyecto se traba desde el inicio”, agregó Solís, de la Cámara Nacional de Consultoría (CNEC).

En 2021, se estimaba que el proyecto costaría entre 20,000 y 22,000 millones de pesos. Hoy, el presupuesto aprobado es de 25,800 millones.

A eso se suman otras obras de conexión con el aeropuerto, como la modernización de la autopista México-Pachuca y el enlace con el Circuito Exterior Mexiquense, que en conjunto elevan el costo de conectividad a más de 41,000 millones de pesos.