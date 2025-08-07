El Tren Maya llegará a Progreso, Yucatán, a base de expropiaciones de terrenos y decreto

El arranque formal de esta nueva fase ocurrió en abril de 2025 con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en Yucatán. Ahí, autoridades federales confirmaron la edificación de infraestructura de carga en dos etapas, con un plazo estimado de dos años y medio y la generación de 26,200 empleos directos.

Las nuevas obras incluyen la construcción de 70 kilómetros de vías férreas entre Mérida y Progreso, de los cuales 40 serán nuevos y 30 rehabilitados, según el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles.

El decreto que permite priorizar la obra

El 4 de agosto, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que clasifica como “obras asociadas a programas prioritarios o proyectos estratégicos” a la ampliación del Tren Maya hacia Progreso.

Esta figura permite agilizar contrataciones, asignaciones y ejecución de recursos públicos sin requerir modificaciones presupuestales posteriores.

La medida se justifica con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que en su Eje Tres, Economía moral y trabajo, establece como objetivos expandir la red ferroviaria con enfoque intermodal y garantizar la movilidad de mercancías, personas y turistas en condiciones de eficiencia, inclusión y seguridad.

Expropiaciones por causa de utilidad pública

La expansión hacia Progreso también implicó nuevas expropiaciones. En julio y agosto, el gobierno federal realizó un total de 16 expropiaciones en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, de acuerdo con los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación.

En conjunto, abarcan 212,152 metros cuadrados destinados a la construcción del Tren Maya, con una indemnización total de 1,313, 395.51 pesos.

Entre las expropiaciones más extensas se encuentra la del ejido Maxcanú, en Yucatán. El 17 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que autoriza la expropiación de 58-29-36 hectáreas, equivalentes a 582,936 metros cuadrados, para destinarse a obras de infraestructura ferroviaria asociadas al Tren Maya.