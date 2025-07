Se termina el boom inmobiliario en Tulum por sobreoferta de vivienda

Este encarecimiento deja fuera a los habitantes permanentes de la zona. “No hay una alineación de oferta en ese sentido. Se necesitan productos para la gente que trabaja, la gente que vive en la zona”, planteó.

Los desarrolladores han enfocado sus esquemas comerciales en públicos específicos y de poder adquisitivo alto. El resultado es un inventario que no resuelve la demanda local, pero tampoco logra rotarse con el ritmo que alcanzó durante los años de auge.

En las rentas, el fenómeno sigue una tendencia similar en cuanto al valor por metro cuadrado. Sin embargo, los inmuebles presentan una reducción en superficie, lo que a su vez modifica el comportamiento de las tarifas de renta.

Las viviendas pasaron de un promedio de 125.15 metros cuadrados en el último trimestre de 2015, y de entre 97.3 y 123.46 durante todo 2020, a 82.87 metros cuadrados al cierre de 2024. Esta disminución en metraje genera la percepción de estabilidad en el costo total de renta mensual.

En el último trimestre de 2020, el valor promedio por metro cuadrado fue de 279 pesos, con un costo mensual total de 25,897 pesos por inmueble. Para el mismo periodo de 2024, el precio por metro cuadrado subió a 308 pesos, mientras que el monto total mensual por unidad descendió ligeramente a 25,509 pesos.

Infraestructura al límite

El crecimiento de Tulum no se ha acompañado de mejoras en la infraestructura. En la mayoría de las zonas urbanizadas no hay drenaje, lo que obliga al uso de fosas sépticas. “Las fosas sépticas tiran al mar. Las cavernas están llenas de heces humanas y no hay quien haga nada”, advirtió Eddie Villarreal, fundador de la Asociación de Colonos Hoteleros de Tulum.

El sistema eléctrico también presenta deficiencias. A esto se suman vialidades limitadas, con una sola vía principal de circulación y altos niveles de tráfico. “El problema del tránsito, de que nada más hay esa calle, es un desmadre”, sentenció.

Los efectos del colapso urbano también se reflejan en las playas. A las descargas residuales se suma el sargazo, que ha afectado tanto al ecosistema como a la experiencia del visitante, factor que tiene un peso mayor en la pérdida de atractivo en comparación con otros destinos turísticos como Los Cabos o Riviera Nayarit, que no enfrentan el mismo problema.