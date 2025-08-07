El Viaducto-Tlalpan ahora estará a cargo de Capufe en los accesos a la autopista Urbana Sur

La Autopista Urbana Sur es uno de los segundos pisos de cuota más relevantes de la Ciudad de México.

Según información oficial del sitio de AUSUR, su trayecto va de San Jerónimo a Tepepan en dirección sur y conecta al norte con el Segundo Piso del Periférico, la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Elevado Bicentenario. Al sur, enlaza con Viaducto Tlalpan y la autopista México–Cuernavaca.

El tramo completo está concesionado a Ideal desde 2010. (Foto: Asur)

El cambio en la operación ocurre mientras sigue vigente la concesión otorgada a IDEAL hasta el año 2040.

Esta concesión fue parte de una estrategia implementada durante las administraciones capitalinas de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, que impulsaron la construcción y privatización de infraestructura vial elevada como solución a los problemas de movilidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Dichos proyectos facilitaron la participación de agentes privados en el diseño, operación y mantenimiento de tramos urbanos de cuota, bajo esquemas de concesión a largo plazo.

#Entérate #CAPUFE operará este tramo carretero a partir del 12 de septiembre de 2025. pic.twitter.com/YYDwAUdaaE — CAPUFE (@CAPUFE) August 7, 2025

De acuerdo con el estudio Autopistas Urbanas del Valle de México: las políticas de movilidad y transporte 2000–2015, elaborado en la Universidad Autónoma Metropolitana, los segundos pisos surgieron en un contexto de saturación del sistema vial y carencia de políticas integrales de transporte.