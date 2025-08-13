Las obras que necesita el AICM para evitar inundaciones por lluvias antes del Mundial 2026

Un sistema que no alcanza

La Ciudad de México enfrenta, en general, problemas con el agua. La cada vez mayor área de pavimentación hace que la lluvia que se registra en las vías “escurra” a mayor velocidad a través de las calles y después por debajo de las tuberías, lo que hace que se rebase su capacidad antes de ser descargada.

“Tenemos menos espacio de infiltración de agua a los acuíferos y no tenemos capacidad de regulación que antes sí en las áreas verdes. El agua corre más rápidamente hacia los tubos y si estos no tienen capacidad de conducir toda el agua sucede lo que hemos estado viendo”, dice Jesús Campos, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México.

Esto plantea un reto, construir infraestructura para tomar el agua de la ciudad y llevarla a los puntos en donde hay capacidad de salida.

Este fenómeno se repite en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A pesar de que su sistema opera de forma independiente al de la ciudad y descarga hacia lagunas en el oriente del Valle de México, el también crecimiento de las áreas de asfalto dentro y alrededor de las terminales hace compleja su salida.

Las áreas pavimentadas aceleran el escurrimiento de la lluvia, por lo que se rebasa la capacidad de las tuberías. (Luis Cortes/REUTERS)

En el caso de la Terminal 1, parte del agua que cae en zonas aledañas llega hasta las instalaciones por falta de capacidad en la red urbana para conducirla. Algo similar ocurre en la Terminal 2, que recibe escurrimientos desde la colonia del Caracol.

Antes, en estas áreas había más espacios verdes que funcionaban como zonas de retención natural, pero la urbanización acelerada eliminó esa regulación. Ahora el agua llega de forma más rápida y en mayor volumen.

Las pistas enfrentan un reto distinto: hundimientos diferenciales causados por la sobreexplotación de acuíferos.

“Hay puntos que se hunden hasta 50 centímetros al año y otros que permanecen estables, lo que crea depresiones donde se acumula el agua”, señaló Campos.

Esta condición obliga a las autoridades del aeropuerto a identificar cada temporada los nuevos puntos bajos y colocar infraestructura de bombeo para vaciarlos. Pero cada año pueden aparecer zonas adicionales, por lo que la necesidad del equipo crece.