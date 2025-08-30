Guerrero es el 'ganón' en proyectos carreteros: van por pistas Toluca-Zihuatanejo y Cuautla-Marquelia

Una red con mayor peso en el sur del país

El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) establece que las carreteras son la columna vertebral del sistema de transporte terrestre en México: 58% de la carga nacional se mueve por ellas y, de sus 179,536 kilómetros pavimentados, 19,240 corresponden a corredores estratégicos.

La apuesta del sexenio es reforzar esa red a través de 10 ejes que modernizarán rutas existentes y abrirán tramos nuevos, sobre todo en la zona centro-sur del país.

Carlos Arceo Castañeda, director general de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó en conversación con el Colegio de Ingenieros Civiles de México que el objetivo no es solo técnico.

“Una buena infraestructura reduce tiempos de traslado y aumenta la seguridad, lo que facilita el acceso a servicios médicos, educativos y a una mayor diversidad de mercancías a precios justos”, apuntó.

Guerrero: la mayor concentración de obras

El peso de Guerrero en el plan responde a la combinación de proyectos de gran escala y obras de reconstrucción. El estado concentra 29.69% del gasto carretero prioritario.

Entre los proyectos destacan dos corredores de largo aliento. El primero es el eje Toluca-Zihuatanejo, de 482 kilómetros, que enlazará al Estado de México con la Costa Grande de Guerrero y concluirá en 2029.