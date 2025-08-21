CDMX ante el Mundial: las lecciones ciclistas de los Olímpicos en París

Entre 2019 y 2021, los viajes en bicicleta en París crecieron hasta 60% y, tras los Juegos Olímpicos de 2024, este medio de transporte alcanzó el 11.2% de los traslados intramuros, superando al automóvil privado, que cayó a 4.3%.

La ciudad de París potenció el uso de la bicicleta antes, durante y después de los Juegos Olímpicos de 2024. (Foto: Tomada de @París)

El sistema de bicicletas compartidas Vélib’ registró récords históricos, con más de 211,000 viajes en un solo día, mientras que la red ciclista se expandió a más de mil kilómetros y se habilitaron 27,000 estacionamientos específicos para ciclistas.

Charlotte Guth, funcionaria que llegó en 2018 al gobierno parisino y fue pieza clave en la expansión ciclista, asegura que para que la Ciudad de México tenga éxito debe actuar ya.

En entrevista con Expansión Obras, consideró que se debe conectar el centro con el Estadio Azteca, organizar desfiles ciclistas de ensayo rumbo a los partidos, diseñar rutas largas con paradas intermedias y garantizar que toda inversión deje un legado más allá del torneo.

Cuando Charlotte Guth llegó al gobierno en 2018, la bicicleta todavía estaba al fondo de la jerarquía urbana. (Kiran Ridley/Getty Images)

El panorama ciclista en la CDMX

Aunque la capital ha avanzado en los últimos años, todavía tiene potencial de crecimiento. En 2008 se registraron 100,000 viajes diarios en bicicleta y para 2024 la cifra creció a 456,892.

En paralelo, la red pasó de 274 kilómetros en 2018 a 533 en 2024, con corredores emblemáticos como Insurgentes o Eje 8 Sur.

El programa Ecobici se expandió a 118 colonias con más de 9,000 unidades y la Biciescuela ha capacitado a 430,000 personas, incluidas 150,000 niñas y niños. Incluso, la seguridad mejoró: la tasa de ciclistas fallecidos cayó de siete por cada 10 millones de viajes en 2018 a 2.1 en 2024.

Entre 2019 y 2021, los viajes en bici aumentaron hasta 60%. (Kiran Ridley/Getty Images)

Pero el Estadio Ciudad de México —como se llamará el Azteca durante el Mundial— se ubica fuera de las zonas más amigables para pedalear.

El desafío será tender conexiones seguras y directas hacia estos recintos. Y ahí la experiencia de París resulta esclarecedora.

París: de la resistencia al cambio al legado olímpico

En los años 90, la capital francesa apenas contaba con seis kilómetros de carriles bici y los viajes ciclistas representaban entre 3 y 5%.

El cambio comenzó con políticas locales de reducción de velocidad y doble sentido ciclista en calles de 30 kilómetros por hora, pero despegó realmente con el Plan "Vélo 2015–2020", que destinó 150 millones de euros a duplicar la red hasta más de 1,000 kilómetros.

Cuando Charlotte Guth llegó al gobierno parisino en 2018, la bicicleta todavía estaba al fondo de la jerarquía urbana. “Los usuarios comenzaron a exigir más seguridad”, recuerda.

Para los Juegos Olímpicos la ciudad construyó 415 kilómetros de olympistes (ciclovías olímpicas) y habilitó 27,000 estacionamientos. (Kiran Ridley/Getty Images)

Sin experiencia local suficiente, el equipo viajó a Dinamarca y Países Bajos para aprender de sus modelos consolidados.

La resistencia social fue dura: los automovilistas protestaban por la reducción de espacio vial y aseguraban que “los carriles bici estaban vacíos”.

La respuesta fue estratégica: instalar contadores automáticos y publicar los datos, que demostraron un crecimiento acelerado del flujo ciclista. Entre 2019 y 2021, los viajes en bici aumentaron hasta 60%.