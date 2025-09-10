El panorama cambia para el próximo año. El AICM quiere gastar 2,883 millones de pesos exclusivamente para obras y equipamiento directos: mantenimiento mayor de pistas y plataformas, rehabilitación electromecánica de las terminales, adquisición de unidades contra incendios y vehículos de inspección e instalaciones de aire acondicionado y sistemas básicos.

A este monto se suman otros 156.6 millones de pesos para estudios de preinversión, que elevan el monto total a poco más de 3,000 millones de pesos.

El crecimiento se da en la antesala del Mundial. No hay un reconocimiento explícito en los documentos oficiales, pero las promesas del gobierno federal y capitalino de tener una terminal aérea para recibir a los millones de turistas que asistirán al evento deportivo, se ven expresadas en los números.

Nuevo León y Jalisco, otras terminales clave

En Monterrey, la apuesta corre por cuenta de la inversión privada. La francesa VINCI Aeropuertos, que tomó control del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), destina 400 millones de dólares (7,451 millones de pesos) para la ampliación del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El gobernador Samuel García aseguró que la terminal será pieza clave del legado de su sexenio. Calcula que en total se han destinado más de 105,000 millones de pesos en obra pública en el estado, de los cuales el aeropuerto forma parte junto con carreteras, nuevas líneas de metro y un programa de movilidad que incluye 4,000 camiones.

“El Mundial fue la excusa para acelerar lo que de todas maneras necesitábamos: infraestructura que permanezca después”, dijo en entrevista con Expansión Política. El aeropuerto remodelado conectará con vuelos directos a casi todas las sedes del torneo en Norteamérica y tendrá instalaciones para vuelos privados, apuntando a turistas de alto poder adquisitivo.

Guadalajara vive su propia transformación. El Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció la inversión más grande de su historia en 2024: 52,000 millones de pesos para el periodo 2025-2029, de los cuales la mayor parte se concentrará en la capital jalisciense.

El proyecto insignia es una nueva terminal de 69,000 metros cuadrados que permitirá aumentar 70% la capacidad de pasajeros en Guadalajara. También se comprará reserva territorial para una tercera pista y una futura tercera terminal.