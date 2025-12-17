La planta que hace 85% del asfalto de la CDMX cambió su receta: ¿qué implica para las calles que recorres diario?

Estas configuraciones convierten cualquier ajuste operativo en un factor relevante para la eficiencia del sistema, el consumo energético y la calidad del producto final, de acuerdo con lo expuesto por autoridades y especialistas del sector durante una conversación en el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Del diésel al gas natural: un cambio estructural en la producción

Uno de los primeros virajes se dio en el consumo de energía. La sustitución del diésel por gas natural en las plantas de producción modificó de forma estructural el proceso de fabricación de mezclas asfálticas, particularmente en una actividad intensiva en calor.

De acuerdo con Reyes Martínez Cordero, director general de la Productora de Mezclas Asfálticas, el cambio permitió reducir emisiones contaminantes y disminuir de forma significativa el gasto en combustible, además de ofrecer mayor estabilidad en el control térmico del proceso.

En 2007, cuando se realizó este cambió, pasó de presupuestarse un gasto en combustible de 42 millones de pesos al año a 19 millones, lo que representó un ahorro de 54.76%.

La producción de asfalto depende de temperaturas elevadas y constantes, el tipo de combustible incide directamente en el desempeño del sistema y en la huella ambiental asociada a la operación.

Menos temperatura, mismo desempeño

A la transición energética se suma la incorporación de mezclas tibias y templadas, que se producen a temperaturas más bajas que las mezclas tradicionales, al pasar de 160-180 grados centígrados a 130 grados centígrados.

Esta modificación reduce el consumo energético y las emisiones durante la fabricación, sin alterar las características funcionales del material en las aplicaciones actuales.

La adopción de este tipo de mezclas dejó de ser experimental y forma parte de los lineamientos normativos, lo que ha obligado a ajustar equipos, procesos y controles de calidad dentro de la planta.

Además de los beneficios ambientales, la reducción de temperatura incide en el desgaste de la maquinaria y en las condiciones de operación del personal, sin modificar la apariencia ni el uso final del asfalto colocado en vialidades.