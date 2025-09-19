El sismo del 19S de 2017 impulsó la gentrificación en Roma y Condesa; en 1985 ocurrió lo contrario

En los días siguientes, especialistas discutieron si esa salida temporal de familias presagiaba para la alcaldía Cuauhtémoc un futuro similar al de 1985, cuando la zona se vació, o si solo sería un paréntesis que más tarde abriría un ciclo de reactivación. Ocho años después, el desenlace muestra el segundo panorama.

Ahora, las calles se recorren entre turistas que saturan las banquetas todos los días. Restaurantes Michelin, tiendas de ropa de renombre internacional y viviendas de lujo caracterizan a la zona. Aunque, al poner atención, aún hay edificios que no han sido rehabilitados después del último terremoto, aunque su huella ya casi se borra.

La zona es uno de los corredores más atractivos de la CDMX. (Diana Zavala)

Un corredor con cimientos firmes

En 2017, por lo menos 50 edificios colapsaron en la Ciudad de México. Las revisiones técnicas señalaron elementos comunes en varios colapsos de Roma y Condesa, característica por inmuebles del siglo anterior: edificios en esquina, plantas bajas débiles destinadas a estacionamientos y variaciones en la calidad de materiales por nivel, detalla María Bustamante Harfush, presidenta de FundarqMX.

La zona quedó profundamente dañada, con edificios hechos polvo y fachadas cuarteadas.

Se esperaba que en las colonias se viviera un éxodo, como en 1985. (Diego Simón Sánchez)

No obstante, para entonces las colonias ya funcionaban como un corredor inmobiliario consolidado. Se encontraba en un ciclo de precios y demanda alcista, con inventarios visibles en portales y picos de búsquedas en zonas específicas, de acuerdo con Leonardo Tejeda, CIO de Homepty, plataforma dedicada a los bienes raíces.

En 2015, el precio en la colonia Condesa se colocaba en 45,000 pesos por metro cuadrado, en promedio, y en 2017 en poco más de 55,000; en la Roma la venta subió de 35,000 a 48,000 en el mismo periodo, de acuerdo con datos de Propiedades.com.

La razón de su atractivo es que el corredor contaba con una mezcla de edificios nuevos y antiguos, con oferta comercial y cultural consolidada. De acuerdo con María Bustamante Harfush, la zona ya estaba sólida en términos urbanos, con vida de barrio e interés sostenido por su localización.

La inesperada consecuencia

En los primeros momentos tras el sismo se pensó que esta estructura inmobiliaria también temblaría. Expertos anticiparon un escenario parecido al de 1985: desplomes de precios y salida masiva. Pero para Leonardo Tejeda, el contexto urbano, la demanda y la magnitud de los terremotos no eran equiparables.

Inversionistas voltearon a ver a la zona en espera de caída de precios por los daños tras el temblor. (Diego Simón Sánchez)

El mercado residencial registró tres momentos: una fase inmediata con parálisis, un reacomodo con ajustes puntuales y, después, la consolidación de colonias “ganadoras”.

Aunque en un primer momento las rentas cayeron y las ventas se estancaron, la pausa no duró mucho. Incluso el interés de quienes habían tenido deseos de vivir ahí antes y de inversionistas incrementó. Con la espera de una caída de los precios y salidas de personas, la zona se volvió nuevamente en una zona codiciada.

Las búsquedas se triplicaron o hasta se quintuplicaron, en particular la zona Condesa". Leonardo Tejeda, CIO de Homepty.

“No había pasado una semana y ya había ofertas por edificios cuarteados”, señala María Bustamante Harfush, también presidenta del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México.

En 2019, el valor por metro cuadrado en la colonia Condesa ya superaba los 62,000 pesos, mientras que en la Roma se posicionó en 50,000 pesos el metro cuadrado. Hoy, las colonias tienen un valor de vivienda de 76,000 y 75,600 pesos, respectivamente.

El corredor es de las zonas más caras de la capital del país. (Diana Zavala)

Los especialistas consultados describen al 19S como un acelerador de procesos ya activos en zonas céntricas. “El sismo de 2017 no generó un ajuste de precios a la baja de manera estructural, sino todo lo contrario”, explica Leonardo Tejeda.

El despoblamiento no se repitió porque la gente difícilmente iba a querer deshacerse de una propiedad, y más si se está en una zona con mucha demanda en la ciudad". Claudio Nieto, urbanista.

No obstante, el sismo provocó que este encarecimiento no se concentrara solo en estas zonas. De acuerdo con el especialista Leonardo Tejeda, quien dio seguimiento al sector inmobiliario tras el sismo, a pesar de que en la alcaldía Benito Juárez también hubo edificios dañados, fue refugio de quienes temieron a la Cuauhtémoc.

“En el post 2017, Portales, Escandón y Del Valle mostraron una recuperación inmediata por la gente que buscaba seguridad estructural. Por ejemplo, en Portales los departamentos han mostrado un incremento de 18% y las casas de 42% (desde el sismo)”, precisa Tejeda.