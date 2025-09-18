Reglamentos con historias sísmicas

Cada actualización de los reglamentos de construcción en México lleva la marca de un temblor. El del 1985 fue uno de los más representativos, pues desembocó una renovación completa de las normas en la Ciudad de México.

Pero después de 2017 también hubo cambios y se incorporaron lecciones de los movimientos de ese año, con reglas establecidas que distinguen entre suelos de lago, de transición y de lomerío.

La coincidencia entre el periodo de vibración del suelo y el de la edificación es uno de los factores que puede definir si un inmueble resiste o se colapsa.

Es por ello que, de acuerdo con SkyAlert, la primera manera de asegurar que una edificación es sismo-resistente es conocer si cumple con los reglamentos actuales.

La recomendación es acudir a un director responsable de obra o a un corresponsable en seguridad estructural para confirmar si un inmueble nuevo o antiguo cumple con la norma.

Los desarrollos están obligados a brindar documentación que demuestre su resistencia estructural. (Hispanolistic/Getty Images)

El lenguaje oculto de los permisos

Al revisar un edificio nuevo la pista más clara está en los papeles. El cálculo estructural, explica Karim Oviedo, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), es la base del diseño de cualquier construcción. “Ese cálculo estructural se tiene que hacer al momento de construirse cualquier edificación y justo se presenta con el permiso para la construcción”.

Junto con la licencia de construcción, estos documentos deben coincidir con la supervisión de obra y la revisión de Protección Civil.

Para el comprador, la recomendación es sencilla: pedir los permisos y exigir la garantía estructural de cinco años que establece la Ley Federal de Protección al Consumidor. Es una obligación legal de la desarrolladora y no puede ser negada.