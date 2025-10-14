Las máquinas no se detienen desde hace varios días. En los caminos que cruzan la sierra de Hidalgo, los márgenes de Veracruz y la huasteca potosina, cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) trabajan desde el amanecer entre lodo, taludes deslavados y escombros.

El objetivo es uno: restablecer el tránsito en los tramos afectados por las lluvias de la segunda semana de octubre, que mantienen incomunicadas a decenas de comunidades.

En total, 513 trabajadores y 312 máquinas especializadas se distribuyen desde el 13 de octubre en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, las zonas más afectadas por las precipitaciones.

De acuerdo con la SICT, los equipos se concentran en la limpieza de carreteras y la revisión de puentes vehiculares para “acelerar los trabajos de liberación de vías y llegar a las comunidades incomunicadas”.