Crédito puente vs. crédito hipotecario: la banca tiene una responsabilidad para disminuir la crisis de vivienda

Dos tipos de financiamiento, un mismo objetivo

El crédito puente es la herramienta con la que los desarrolladores levantan edificios o conjuntos habitacionales. Su función es cubrir desde la compra del terreno hasta la construcción y titulación de las viviendas, de modo que puedan ser vendidas y con ello repagar el financiamiento.

Es un producto complejo porque implica analizar tanto la solidez de la empresa que solicita el crédito como los méritos de cada proyecto. La viabilidad del terreno, la demanda de mercado, la capacidad del constructor y la oportunidad de las ventas forman parte del ciclo que evalúa la banca antes de autorizar los recursos.

“El crédito tiene que ser oportuno y suficiente. Un crédito que no es oportuno no sirve. Un crédito que no sea suficiente tampoco sirve”, señaló Pizarro.

Del otro lado, el crédito hipotecario funciona como un producto de consumo. Se parece a un préstamo personal o a una tarjeta de crédito, pero con plazos más largos.

Su tamaño es mucho mayor porque cada vivienda vendida en el país se coloca, en la mayoría de los casos, con una hipoteca. “Hay bancos que el 60 o 70% de su balance está en el crédito hipotecario”, afirmó el directivo.

La vivienda en el tablero financiero

La colocación de créditos puente en el país alcanza entre 120,000 y 130,000 millones de pesos, con una derrama de alrededor de 70 a 80,000 millones al corte de junio.

Aunque estas cifras dan cuenta de su importancia, no incluyen otros apoyos que los desarrolladores también requieren, como capital de trabajo, arrendamientos o factoraje, que no se contabilizan como puente pero forman parte del financiamiento habitacional.

El segmento medio concentra gran parte de la atención bancaria. Tiene un mercado amplio, menores dificultades en la transformación de la tierra y acceso a esquemas complementarios de crédito como los de Infonavit, Fovissste o el cofinanciamiento.

En cambio, en los extremos del espectro (vivienda social e inmuebles de lujo) los retos son mayores. En los primeros casos, la falta de subsidios y de infraestructura básica limita los proyectos; en los segundos, el problema es la escasa capacidad de compra de los hogares para adquirir propiedades de muy alto valor.

“Cuando se suprimen los subsidios se cierra la capacidad de hacer vivienda muy barata”, dijo Pizarro. Para el directivo, sería necesario replantear esquemas que permitan a las familias de menores ingresos acceder a una casa, en particular quienes no tienen seguridad social.

Obstáculos para el acceso

Para los desarrolladores, los requisitos iniciales son un freno que limita la producción de vivienda. Entre las condiciones habituales están la experiencia previa en el sector, estados financieros sólidos, historial comercial, preventas comprobadas y un avance de obra verificable.