La presencia de estos espacios responde a un cambio en la forma de vida de los habitantes urbanos, que buscan reducir traslados y disponer de actividades físicas en el mismo lugar donde residen o trabajan.

Mientras en pandemia los espacios para hacer home office abundaron en los edificios y los jardines pet-friendly también tomaron un papel protagónico, ahora son las actividades deportivas las que demandan instalaciones.

La transformación es parte de un fenómeno más amplio. Arturo Bañuelos, director general de Servicios de Proyectos y Desarrollo en JLL Latinoamérica, explicó que en los últimos 20 años el deporte dejó de ser una práctica aislada para convertirse en un hábito cotidiano que permea todas las generaciones.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 el 41.1% de la población adulta dijo que hace ejercicio en su tiempo libre, mientras que el año previo la proporción fue de 39.8%.

“El deporte es algo que ya se hace de manera cotidiana, ha crecido exponencialmente”, dijo Bañuelos.

Esta evolución también modificó la manera que se desarrollan los proyectos inmobiliarios, pues ahora la decisión de compra o renta suele estar condicionada por la oferta de espacios deportivos, tanto en vivienda como en oficinas y hoteles.

Amenidades que pesan en la decisión

El concepto de Resort Living, introducido en México en los años 90 por GFA, fue pionero en integrar albercas, gimnasios y áreas comunes como un componente esencial de los proyectos residenciales.

Desde entonces, estos espacios se extendieron a todo tipo de desarrollos y hoy resultan indispensables en la estrategia comercial.

Andrés Martínez Medina, director de Mercadotecnia de la desarrolladora, detalló que el gimnasio es la instalación más utilizada dentro de sus edificios, mientras que la alberca, aunque poco usada en la práctica, es decisiva en el momento de la venta.

El gimnasio es la amenidad deportiva más usada en los desarrollos inmobiliarios. (Esin Tellioglu/Getty Images)

Los clientes llegan preguntando por la alberca, quieren verla y conocer sus dimensiones, aunque después sea de las amenidades que menos se usan". Andrés Martínez, director de Mercadotecnia de GFA.

Pero la expectativa ya no se limita a que exista un gimnasio o una alberca, sino a la calidad del diseño y del equipamiento. El directivo señaló que en GFA se utilizan marcas específicas de aparatos que garantizan durabilidad y mantenimiento, porque se trata del espacio más demandado por los residentes.

El objetivo es que el área cumpla no solo una función práctica, sino también un valor estético y de bienestar. “Ahora no es solamente tenerlo, sino cómo lo hago sobresaliente”, explicó.

Esta búsqueda de diferenciación llevó a que en algunos proyectos se integren spas, saunas, vapor, barberías y salones de belleza, con servicios segmentados para hombres y mujeres, como una extensión del concepto de wellness dentro de los edificios.