Lecciones para CDMX: Lo que Ámsterdam y París hicieron para que todos dejaran el auto y tomaran la bici

Ámsterdam es una de las ciudades con mayor número de bicicletas por persona en el mundo, lo que ha inspirado a otras capitales europeas como París. (Mark Dadswell/Getty Images)

En París el número de ciclistas se duplicó en menos de una década tras la expansión de ciclovías segregadas y políticas de restricción vehicular. En ambos casos, el ciclismo no se incorporó como una moda, sino como una decisión de política pública que reconfiguró la calle y la manera de habitarla.

México observa estas transformaciones desde un contexto distinto, pero con la misma intención. Las ciudades mexicanas tienen más espacio vial, pero menos planeación continua.

Los programas ciclistas suelen fragmentarse en cada administración, sin datos confiables sobre demanda ni una estrategia de largo plazo. Aun así, el aumento de viajes cortos en bicicleta y los proyectos en ciudades como la capital muestran una oportunidad para aprender de las urbes que ya recorrieron ese camino.

Desde 2010, el sistema Ecobici ha acumulado más de 128 millones de viajes en bicicleta. (EYEPIX/NurPhoto via AFP)

Los principios de una ciudad ciclista: las calles

En el centro de París, una de las ciudades que ha logrado más avances en el uso de la bicicleta en la última década, la ciclovía de Reforma atraviesa diez carriles de concreto.

Los ciclistas circulan en carriles centrales, separados del flujo vehicular, mientras el tranvía opera en paralelo. La infraestructura replica un modelo: anchos mínimos de 2.5 metros, asfalto rojo, señalización vertical y horizontal, elementos confinadores que protegen del tránsito motorizado.

Parte de la estrategia parisina para ser una ciudad bike-friendly es la mejora de la infraestructura ciclista. (Foto: Diana Zavala/Obras)

En Ámsterdam, la red ciclista se extiende por 767 kilómetros. Las bicicletas no compiten por espacio, sino que lo tienen asignado. La ciudad cuenta con estacionamientos masivos, semáforos exclusivos y una jerarquía vial donde peatones y ciclistas ocupan la cima.

Ambas urbes demuestran que la transformación ciclista no ocurre por decreto. Requiere infraestructura específica, continuidad en políticas públicas y un diseño urbano que priorice la movilidad activa sobre el automóvil.

En Ámsterdam, el transporte público y las bicicletas son las prioridades de movilidad. (Foto: Diana Zavala/Obras)

Para México, donde la Ciudad de México concentra más de 500 kilómetros de ciclovías y planea agregar 300 más, la experiencia europea ofrece lecciones concretas.

Charlotte Guth dirige la estrategia ciclista de París en la administración de Anne Hidalgo. Cuando comenzó, entre 2014 y 2020, el porcentaje de ciclistas rondaba el 5%. "Teníamos ciclovías pintadas o carriles compartidos con autobuses y taxis", relata. La infraestructura existía pero no convencía a nuevos usuarios.

En París, el número de ciclistas se duplicó en menos de una década. (Foto: Diana Zavala/Obras)

La demanda de seguridad modificó el enfoque. "Si querías que más personas usaran la bicicleta, necesitabas mejorar la calidad y la seguridad de lo que construías", explica Guth. París comenzó a instalar ciclovías segregadas, con protecciones físicas y carriles exclusivos. La velocidad en casi toda la ciudad se redujo a 30 kilómetros por hora.

Ámsterdam construyó su red con otro criterio: integración al diseño urbano. El Plan de Largo Plazo estableció tres objetivos, circulación fluida, estacionamiento fácil y mejor convivencia. La ciudad invirtió 54 millones de euros entre 2017 y 2022 en infraestructura ciclista, según el documento oficial.

El plan holandés incluyó 16,000 nuevos espacios de estacionamiento, 11,000 en estaciones de tren. También contempló rutas directas, amplias y reconocibles. "Las ciclovías segregadas, los semáforos exclusivos y las políticas de restricción vehicular duplicaron el número de usuarios en menos de cinco años", señala el documento.