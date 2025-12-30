El costo humano de los trenes en México: 63 muertos y más de 170 lesionados en solo medio año

La ARTF clasifica los siniestros en cuatro grupos según la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ARTF-2022. El Grupo I abarca cruces a nivel, el Grupo II incluye equipo ferroviario, infraestructura y operación, el Grupo III se refiere a muerte, lesión y otros, mientras el Grupo IV corresponde a materiales o residuos peligrosos.

En este sentido, en 2025 se reportaron 356 incidentes del Grupo I, 119 del Grupo II y 117 del Grupo III.

Durante el primer semestre de 2025, no se reportaron incidentes relacionados con materiales o residuos peligrosos, lo que marcó una diferencia respecto a años anteriores cuando se registraron casos aislados.

Los reportes de siniestros disminuyeron en los primeros meses del año. Marzo registró 107 casos, abril tuvo 83, mayo alcanzó 100 y junio cerró con 93. La tendencia mostró una mejora respecto al año previo, cuando marzo de 2024 tuvo 199 reportes.

Cruces a nivel: el principal foco de incidentes

Los arrollamientos de vehículos concentraron la mayor proporción de siniestros durante el primer semestre del 2025. Se registraron 353 casos de este tipo, lo que representa 60.14% del total de incidentes reportados. La cifra muestra una disminución de 11.75% respecto al mismo periodo de 2024.

Nuevo León encabezó la lista con 67 arrollamientos, seguido de Guanajuato con 36 y el Estado de México con 30. Los tres estados sumaron 37.68% de estos incidentes a nivel nacional.

La causa principal de los arrollamientos fue la violación de las normas de tránsito en cruces ferroviarios. De acuerdo con la información reportada por los concesionarios, los conductores de vehículos no respetaron las señales de tránsito que regulan la intersección entre vías férreas y carreteras.

Las consecuencias humanas de estos eventos fueron 54 personas lesionadas y cuatro fallecidas durante el semestre. La mayoría de los arrollamientos ocurrió en vías principales, que concentraron 94.62% de los casos.

"Cada incidente tiene que ser investigado por una comisión de investigación de ese siniestro y se clasifica con la finalidad de mejorar esa área de operación", explicó Sergio González Ángel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario.

Descarrilamientos en descenso

Los descarrilamientos sumaron 96 reportes en el primer semestre de 2025, lo que representó un incremento de 3.23% respecto al mismo periodo de 2024, aunque la cifra se mantiene en niveles históricamente bajos. Este tipo de siniestro concentró 16.39% del total de incidentes reportados.