El costo humano de los trenes en México: 63 muertos y más de 170 lesionados en solo medio año

El sistema ferroviario mexicano registró 592 siniestros entre enero y junio de 2025 en trenes de carga y de pasajeros, de acuerdo con el Pulso Operativo y de Seguridad del Sistema Ferroviario Mexicano, elaborado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), índice que analiza a 10 concesionarios y asignatarios activos en más de 26,000 kilómetros de vías.
La cifra representa una reducción de 33.41% respecto al mismo periodo del año anterior, una mejora sostenida en materia de seguridad operativa. No obstante, persisten desafíos estructurales en cruces a nivel y descarrilamientos que demandan atención.
La ARTF clasifica los siniestros en cuatro grupos según la Norma Oficial Mexicana NOM-004-ARTF-2022. El Grupo I abarca cruces a nivel, el Grupo II incluye equipo ferroviario, infraestructura y operación, el Grupo III se refiere a muerte, lesión y otros, mientras el Grupo IV corresponde a materiales o residuos peligrosos.
En este sentido, en 2025 se reportaron 356 incidentes del Grupo I, 119 del Grupo II y 117 del Grupo III.
Durante el primer semestre de 2025, no se reportaron incidentes relacionados con materiales o residuos peligrosos, lo que marcó una diferencia respecto a años anteriores cuando se registraron casos aislados.
Los reportes de siniestros disminuyeron en los primeros meses del año. Marzo registró 107 casos, abril tuvo 83, mayo alcanzó 100 y junio cerró con 93. La tendencia mostró una mejora respecto al año previo, cuando marzo de 2024 tuvo 199 reportes.
Cruces a nivel: el principal foco de incidentes
Los arrollamientos de vehículos concentraron la mayor proporción de siniestros durante el primer semestre del 2025. Se registraron 353 casos de este tipo, lo que representa 60.14% del total de incidentes reportados. La cifra muestra una disminución de 11.75% respecto al mismo periodo de 2024.
Nuevo León encabezó la lista con 67 arrollamientos, seguido de Guanajuato con 36 y el Estado de México con 30. Los tres estados sumaron 37.68% de estos incidentes a nivel nacional.
La causa principal de los arrollamientos fue la violación de las normas de tránsito en cruces ferroviarios. De acuerdo con la información reportada por los concesionarios, los conductores de vehículos no respetaron las señales de tránsito que regulan la intersección entre vías férreas y carreteras.
Las consecuencias humanas de estos eventos fueron 54 personas lesionadas y cuatro fallecidas durante el semestre. La mayoría de los arrollamientos ocurrió en vías principales, que concentraron 94.62% de los casos.
"Cada incidente tiene que ser investigado por una comisión de investigación de ese siniestro y se clasifica con la finalidad de mejorar esa área de operación", explicó Sergio González Ángel, director de Calidad Mexicana en Desarrollo Ferroviario.
Descarrilamientos en descenso
Los descarrilamientos sumaron 96 reportes en el primer semestre de 2025, lo que representó un incremento de 3.23% respecto al mismo periodo de 2024, aunque la cifra se mantiene en niveles históricamente bajos. Este tipo de siniestro concentró 16.39% del total de incidentes reportados.
El Estado de México lideró con 21 descarrilamientos, seguido de Coahuila y Guanajuato con ocho casos cada uno. Sonora registró siete eventos. Estos cuatro estados agruparon 64.71% de los descarrilamientos del periodo.
La distribución por tipo de vía mostró que 44.33% de los descarrilamientos ocurrió en vías secundarias, 43.30% en vías primarias y 12.37% en vías particulares. Esta dispersión contrasta con el patrón concentrado de los arrollamientos.
Los descarrilamientos han mostrado una tendencia descendente en años recientes. En 2020 se reportaron 404 casos anuales, cifra que bajó a 190 en 2024. El primer semestre de 2025 sugiere que esta tendencia podría mantenerse.
González Ángel señaló que "la inversión que hagan los ferrocarriles en mejores sistemas que ayuden a la detección de alguna falla preventiva antes de que se hiciera algún siniestro" resulta fundamental para continuar reduciendo estos incidentes.
Personas arrolladas: un problema persistente
El reporte clasificó 85 casos de personas arrolladas durante el semestre, lo que significó un ligero incremento de 1.19% respecto a 2024. Este tipo de siniestro representó 14.36% del total de incidentes.
Los eventos involucraron a personas que se encontraban sobre las vías o en el derecho de vía. Las consecuencias fueron 59 personas fallecidas y 60 lesionadas durante el periodo.
Guanajuato y Tamaulipas encabezaron los reportes con dos arrollamientos cada uno. Adicionalmente, se registraron 30 casos de cadáveres sobre la vía o en derecho de vía, principalmente en estados como Guanajuato, Jalisco, México y Sinaloa.
Estados con mayor incidencia
Coahuila, Guanajuato y Aguascalientes concentraron la mayor cantidad de reportes de seguridad durante el semestre. Los datos incluyeron no solo siniestros, sino también casos de robo y vandalismo que afectan la operación ferroviaria.
Coahuila sumó 1,303 reportes totales, Guanajuato registró 1,095 y Aguascalientes acumuló 648. Jalisco y Tlaxcala completaron los cinco primeros lugares con 558 y 494 reportes respectivamente.
"Desde ese momento ya tienes la información, tienes que hacer planes de acción para solventar todo esto", comentó González Ángel al referirse a la necesidad de que los concesionarios atiendan las zonas de mayor incidencia.
Robos y vandalismo: amenazas complementarias
Los reportes de robo sumaron 2,005 casos durante el primer semestre, una disminución de 12.56% respecto a 2024. Los productos industriales fueron los más afectados con 74.28% del total, seguidos de productos agrícolas con 23.28%.
El vandalismo registró 4,466 reportes, un incremento marginal de 1.52% respecto al año anterior. El cierre de angulares fue el acto vandálico más frecuente con 2,225 casos, seguido de daños al material rodante con 1,238 reportes.
Coahuila también lideró en vandalismo con 870 reportes, seguido de Guanajuato con 832. Los cinco estados con mayor incidencia concentraron 64.82% de estos actos.
Cuando ocurre un siniestro, el área se resguarda mientras llegan expertos de las empresas ferroviarias y de la ARTF. Se realiza un levantamiento de evidencias y análisis de la causa raíz del incidente.
"El 100% está asegurado", explicó González Ángel sobre la operación ferroviaria. La carga, infraestructura y reparación de daños están cubiertos por seguros, lo que permite una respuesta rápida.
Los ferrocarriles cuentan con estructuras de respuesta de emergencia que pueden movilizarse en cuestión de horas. Las empresas que transportan productos, especialmente materiales peligrosos, monitorean su carga en tiempo real y envían equipos especializados cuando ocurre un incidente.
Bloqueos ferroviarios en aumento
Los bloqueos a las líneas férreas sumaron 17 reportes durante el semestre, un incremento respecto a los ocho casos registrados en el mismo periodo de 2024. Chihuahua concentró 10 bloqueos, Veracruz registró cinco, mientras Jalisco y Zacatecas tuvieron uno cada uno.
A partir de febrero de 2025, la ARTF publica únicamente bloqueos con denuncia formal ante el Ministerio Público, medida adoptada en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La operación
El sistema ferroviario mexicano transportó 64.12 millones de toneladas de carga durante el primer semestre, una disminución de 6.71% respecto a 2024. Sin embargo, el segundo trimestre mostró señales de recuperación con un crecimiento de 4.70% respecto al primer trimestre.
En pasajeros, se movilizaron 26.94 millones de personas, un incremento de 10.19% respecto al año anterior. El Ferrocarril Suburbano Buenavista-Cuautitlán concentró 82.48% de los pasajeros, seguido del Tren Interurbano México-Toluca con 14.91% y del Tren Maya con 2.23%.
La necesidad de profesionalización
González Ángel señaló que la capacitación del personal resulta esencial para mejorar la seguridad. Destacó el surgimiento de programas de ingeniería ferroviaria en instituciones como el Tecnológico Nacional de México, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México.
"Necesitamos tener gente preparada", afirmó el especialista. El gobierno planea construir más de 3,500 kilómetros de vías durante el sexenio, lo que requiere profesionales capacitados.
La combinación de inversión en tecnología, mantenimiento preventivo y capacitación de personal aparece como la ruta para continuar reduciendo los siniestros en el sistema ferroviario mexicano.