¿Qué es el balasto ferroviario?

El balasto se define por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) como una capa granular colocada bajo los durmientes y que proviene generalmente de rocas ígneas o metamórficas. Cumple funciones como proporcionar elasticidad, amortiguamiento y drenaje, además de disminuir presiones hacia la subrasante y estabilizar el durmiente.

Además, “reparte las cargas transmitidas al paso de los trenes”, indica la empresa de maquinaria y equipamiento Caes. El material también posibilita el drenaje del agua de lluvia y facilita las operaciones de nivelación y alineación de la vía.

Es decir, el balasto forma parte de la superestructura de vía, junto con rieles y durmientes, y que es parte del soporte mecánico del sistema ferroviario.

El balasto en el Tren Interoceánico y la Línea Z: señalamientos de la ASF

En la Línea Z se realizaron intervenciones durante la administración de Andrés Manuel López Obrador para mejorar su uso como transporte de pasajeros. Entre la estrategia de rehabilitación se incluyó el suministro y colocación de balasto, por lo que la ASF lo contempló en los conceptos de obra auditados, especialmente en rubros de suministro y colocación.

Cuenta Pública 2020

En la auditoría 2020-1-47J3L-22-0418, la ASF revisó contratos vinculados con la corrección de curvatura y rehabilitación de vía en la Línea Z.

En ese informe se señala que existieron observaciones relacionadas con el concepto “Suministro y colocación de BALASTO cumpliendo con la AREMA tipo C4”. La ASF documentó que se consideró un volumen adicional sin documentación de soporte. El informe establece: “se presume un probable daño o perjuicio (…) por la diferencia de volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados” .

El organismo añade que el volumen observado correspondió a estimaciones de balasto y que faltó evidencia documental para acreditar trámite y pago. En el mismo expediente, la ASF también señaló inconsistencias en matrices de precios unitarios en el concepto “Suministro y colocación de balasto” .

Estos señalamientos se vinculan con estimaciones de suministro y colocación del material, así como con diferencias de volúmenes pagados y ejecutados.