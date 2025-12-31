Síguenos en nuestras redes sociales:

El balasto centra la discusión del accidente del Tren Interoceánico

El balasto cumple funciones como proporcionar elasticidad, amortiguamiento y drenaje, además de disminuir presiones hacia la subrasante y estabilizar el durmiente.
mié 31 diciembre 2025 10:03 AM
El balasto del Tren Interoceánico, la grava bajo las vías, se convirtió en foco de debate tras el accidente mortal y los señalamientos de la ASF y de vínculos políticos.
El balasto es la grava que se coloca debajo de las vías. (Foto: Martín Zetina )

Mientras se realizan las investigaciones de las causas del accidente del Tren Interoceánico que causó la muerte de 13 personas el pasado 28 de diciembre, teorías y recuerdos sobre señalamientos de su infraestructura en el pasado salen a la discusión. Uno de ellos se centra en un elemento que sostiene físicamente la vía y permite el tránsito de trenes de carga y pasajeros: el balasto.

La capa granular que se coloca bajo los durmientes de todos los trenes para, entre otros usos, darles estabilidad, está en medio de las acusaciones debido a su relación con Gonzalo Alfonso López Beltrán, el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y deficiencias encontradas en reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto al proyecto en 2020 y 2023.

¿Qué es el balasto ferroviario?

El balasto se define por el Instituto Mexicano del Transporte (IMT) como una capa granular colocada bajo los durmientes y que proviene generalmente de rocas ígneas o metamórficas. Cumple funciones como proporcionar elasticidad, amortiguamiento y drenaje, además de disminuir presiones hacia la subrasante y estabilizar el durmiente.

Además, “reparte las cargas transmitidas al paso de los trenes”, indica la empresa de maquinaria y equipamiento Caes. El material también posibilita el drenaje del agua de lluvia y facilita las operaciones de nivelación y alineación de la vía.

Es decir, el balasto forma parte de la superestructura de vía, junto con rieles y durmientes, y que es parte del soporte mecánico del sistema ferroviario.

El balasto en el Tren Interoceánico y la Línea Z: señalamientos de la ASF

En la Línea Z se realizaron intervenciones durante la administración de Andrés Manuel López Obrador para mejorar su uso como transporte de pasajeros. Entre la estrategia de rehabilitación se incluyó el suministro y colocación de balasto, por lo que la ASF lo contempló en los conceptos de obra auditados, especialmente en rubros de suministro y colocación.

Cuenta Pública 2020

En la auditoría 2020-1-47J3L-22-0418, la ASF revisó contratos vinculados con la corrección de curvatura y rehabilitación de vía en la Línea Z.

En ese informe se señala que existieron observaciones relacionadas con el concepto “Suministro y colocación de BALASTO cumpliendo con la AREMA tipo C4”. La ASF documentó que se consideró un volumen adicional sin documentación de soporte. El informe establece: “se presume un probable daño o perjuicio (…) por la diferencia de volúmenes de obra estimados y pagados contra los realmente ejecutados” .

El organismo añade que el volumen observado correspondió a estimaciones de balasto y que faltó evidencia documental para acreditar trámite y pago. En el mismo expediente, la ASF también señaló inconsistencias en matrices de precios unitarios en el concepto “Suministro y colocación de balasto” .

Estos señalamientos se vinculan con estimaciones de suministro y colocación del material, así como con diferencias de volúmenes pagados y ejecutados.

Cuenta Pública 2023

En la revisión 2023-2-13J3L-22-0129-2024, la ASF analizó nuevamente conceptos de suministro y colocación de balasto en la Línea Z.

En el expediente se registra el concepto E.P. 08 “Suministro y colocación de balasto tamaño No. 3 de banco”. La ASF describió que en un inicio observó diferencias entre volúmenes estimados y revisados.

Posteriormente, el organismo señaló que se entregaron generadores, planos y secciones que acreditaron la volumetría, y concluyó que: “se considera atendida la observación (…) se acreditó que el volumen de los 18,635.50 m3 estimados y pagados son correctos” .

En la misma auditoría, la ASF realizó otro señalamiento relevante respecto al precio unitario del balasto por el uso de equipo y personal no acreditado en los reportes.

El informe indica que en el concepto “suministro y colocación de balasto” se incluyeron cuadrillas y equipos que no se evidenciaron fotográficamente ni en supervisión, por lo que “el precio unitario contractual (…) se recalculó (…) con una diferencia (…) que multiplicado por 27,801.71 m3 de suministro y colocación de balasto, resulta el monto observado” .

Los documentos muestran así dos tipos de observaciones: volumetría y análisis del precio unitario asociado al balasto.

Descarrilamiento Tren Interoceánico
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la FGR debe hacer una "investigación responsable" sobre el accidente del Tren Interoceánico. (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro)

Debate político: supervisión del proyecto y señalamientos sobre el balasto

Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca, el debate se centró en quién supervisó el proyecto y en los insumos utilizados en la vía férrea, entre ellos el balasto.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó, durante las obras del ferrocarril, que su hijo Gonzalo López Beltrán participó en el seguimiento del proyecto. Señaló que “me ayudaba a ver el avance de las obras, del tendido de las vías, lo de los trenes, la construcción del rompeolas en Salina Cruz, con los marinos”.

De manera paralela, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad difundió un audio atribuido al empresario Amílcar Olán en el que se mencionan oportunidades para participar en la explotación de minas en Oaxaca relacionadas con el balasto utilizado en las vías del Tren Interoceánico.

En respuesta, López Obrador negó que sus hijos participaran en actos de corrupción y rechazó que tuvieran vínculos empresariales derivados del proyecto.

Por ello, legisladores del PAN, PRI y PRD plantearon que el descarrilamiento exige explicaciones sobre la calidad del balasto utilizado y sobre la supervisión del proyecto.

Algunos senadores y diputados señalaron que existen indicios de que se habría usado balasto de baja calidad y que, por ello, pidieron investigaciones penales contra quienes resulten responsables.

Entre los planteamientos se incluyó la solicitud de peritajes independientes, la revisión de contratos vinculados con el suministro de balasto y, en ciertos casos, la suspensión temporal de operaciones en los tramos involucrados mientras se determine la seguridad de la vía.

En sus posicionamientos, integrantes de la oposición afirmaron que el descarrilamiento no debía entenderse como un hecho aislado, sino como un asunto que involucra decisiones sobre materiales, supervisión y responsabilidades públicas.

Algunos legisladores solicitaron que se llame a comparecer a funcionarios y que se investigue la participación de proveedores vinculados con el suministro de balasto en el proyecto.

