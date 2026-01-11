El año ferroviario de Sheinbaum: qué trenes se licitan, construyen e inauguran en 2026

Los planes ferroviarios de Claudia Sheinbaum en marcha

La presidenta Claudia Sheinbaum diseñó un plan ferroviario que contempla más de 3,000 kilómetros de vías distribuidas en cuatro divisiones y coordinadas por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y la Secretaría de la Defensa Nacional.

La División 1 concentra 786 kilómetros en el centro y noreste: AIFA-Pachuca, México-Querétaro, Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato. Son las rutas que en 2025 pasaron de proyecto a obra física.

La División 2 abarca 910 kilómetros en el Bajío y el Pacífico con Querétaro-San Luis Potosí, Mazatlán-Los Mochis e Irapuato-Guadalajara.

La División 3 es la más extensa: 1,145 kilómetros que recorren el noroeste con Guaymas-Hermosillo, Guadalajara-Tepic, San Luis Potosí-Saltillo y Los Mochis-Guaymas.

La División 4 cierra el plan con 552 kilómetros en Tepic-Mazatlán y Hermosillo-Nogales.

La ARTF, bajo la dirección de Andrés Lajous, asumió la responsabilidad de supervisar Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo. La Sedena mantiene a su cargo AIFA-Pachuca, México-Querétaro y Lechería-AIFA, a través del Grupo de Ingenieros Felipe Ángeles.

Para octubre de 2025, la Sedena reportó que CDMX-Pachuca alcanzó el 10% de construcción en sus 54 kilómetros. CDMX-Querétaro registró el 4.8% en sus 242 kilómetros. La diferencia responde a que la primera obra inició en marzo, un mes antes que la segunda que arrancó en abril.

El proceso de liberar el derecho de vía avanzó durante el año pasado. Para octubre, el gobierno federal reportó que el 66% estaba liberado tras negociar con los dueños de 1,607 predios. Cinco dependencias participaron: la SICT, la ARTF, la Secretaría de Desarrollo Agrario, la Secretaría de Gobernación y el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Los porcentajes variaron por ruta. AIFA-Pachuca alcanzó el 93% de liberación. Querétaro-Irapuato llegó al 85%. México-Querétaro y Saltillo-Nuevo Laredo registraron 70 y 71% respectivamente.

Aunque los proyectos de Sheinbaum son nuevos, su administración también se dio a la tarea de terminar algunos heredados de administraciones anteriores, como el Lechería-AIFA. (Presidencia)

Los trenes que están cerca de operar

Antes de que los convoyes circulen hacia el norte, dos sistemas ferroviarios en la Zona Metropolitana del Valle de México esperan su turno para entrar en operación completa. El Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente" y la ampliación del Tren Suburbano de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles culminarán procesos de pruebas y certificación en los primeros meses del año.

En ambos casos se realizaron recorridos, pruebas y supervisiones durante 2025, pero las fechas finales de servicio se colocaron en 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum informó en diciembre pasado que el Tren Suburbano Buenavista-AIFA registró 92% de avance y que funcionará en el primer trimestre de este año.

"Ya se comprometieron conmigo que para el primer trimestre del 2026 esté listo ya para utilizarse", dijo la mandataria durante un recorrido por el tramo Lechería-AIFA.

El Tren Suburbano comenzará a operar en el primer trimestre del año. (Andrea Murcia Monsivais)

El propósito es que las personas puedan viajar en Semana Santa desde Buenavista hacia el aeropuerto. El recorrido completo durará 43 minutos con intervalos de 15 minutos entre cada convoy. Operará de 5:00 a 00:30 horas con 10 trenes: siete en operación simultánea, dos de reserva y uno de mantenimiento.

Los trenes tendrán maleteros adaptados para equipaje de pasajeros aéreos. El sistema de pago se homologó con el de la Ciudad de México.

En el Tren Interurbano México-Toluca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que el sistema se encuentra en fase de pruebas en el tramo Santa Fe-Observatorio. Estará listo para operar en su totalidad a principios de este año en los 57.7 kilómetros entre Zinacantepec y Observatorio.

La ruta completa hasta Observatorio abrirá a finales de enero, tras el periodo de certificaciones que ya comenzó. Tendrá siete estaciones: tres en Ciudad de México (Observatorio, Vasco de Quiroga y Santa Fe) y cuatro en Estado de México (Lerma, Metepec, Toluca Centro y Zinacantepec).

Actualmente transporta un promedio de 22,000 personas al día en su tramo operativo. Una vez completo, beneficiará a más de 100,000 personas con recorridos menores a 60 minutos, según la SICT.