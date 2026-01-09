El Tren México-Toluca y el Suburbano al AIFA abrirán en 2026: ¿por qué se retrasaron tanto y qué les falta?

“Ya se comprometieron conmigo que para el primer trimestre del 2026 esté listo ya para utilizarse”, dijo durante un recorrido por el tramo Lechería–AIFA.

En el Tren Interurbano México–Toluca, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó que el sistema se encuentra en fase de pruebas en el tramo Santa Fe–Observatorio y que estará listo para operar en su totalidad a principios de 2026, en los 57.7 kilómetros entre Zinacantepec y Observatorio.

Con ello se espera que la ruta completa hasta Observatorio abra a finales de enero de 2026, tras el periodo de certificaciones que ya comenzó.

Retos en los trenes

Durante 2025 ambos proyectos concentraron obstáculos sociales y técnicos.

En una reunión con medios, el titular de la SICT, Jesús Esteva Medina, explicó que los dos trenes enfrentaron conflictos sociales y procesos de negociación con comunidades.

Señaló que hubo zonas en las que no fue posible intervenir durante periodos prolongados y que se optó por el diálogo. Sobre ello afirmó que “las dos tuvieron temas sociales” y que en algunos puntos se necesitó resolver reubicaciones y accesos antes de continuar los trabajos.

Incluso todavía en diciembre se mudaron las últimas familias que estaban cerca del derecho de vía en el tren Suburbano Lechería-AIFA.

Al respecto, la presidenta ha señalado que diversas colonias solicitaron obras adicionales y que algunas viviendas tuvieron que reubicarse. Dijo que “había mucho conflicto social” y que se entregaron viviendas o alternativas de traslado para algunas personas.

Además, se informó que fue necesario mover vías de carga para colocar la vía de pasajeros. La mandataria ha explicado que primero se reubicaron las vías de tren de carga y después se construyeron las de pasajeros, lo cual implicó tiempos adicionales.

Los retos técnicos

En el Tren Interurbano, el titular de la SICT explicó que el proyecto enfrentó retos de ingeniería.

Mencionó estructuras elevadas, dobles voladizos de concreto, el puente atirantado en curva y el cruce de autopistas. También recordó incidentes durante la construcción, como la caída de una lanzadora y de una dovela.

Agregó que hubo cambios de trazo y modificaciones de proyecto que generaron procesos administrativos adicionales.

El funcionario señaló que todo ello influyó en la reprogramación de las fechas y que se prioriza concluir todas las pruebas antes de abrir la operación total.