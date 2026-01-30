Lo que promete el AICM tras las obras de renovación: así será la nueva experiencia en el aeropuerto

Las obras buscan mejorar la experiencia del usuario. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

El proyecto interviene alrededor de 170,000 metros cuadrados entre ambas terminales y se ejecuta por etapas para mantener el aeropuerto en funcionamiento. A la fecha del recorrido, el avance físico global se ubicó en 35%, con áreas ya concluidas y en operación mientras otras continuaban en obra.

“La remodelación no es solo estética”, explicó Flores durante el recorrido. “Se sustituyen instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, de aire acondicionado y sistemas que, por su antigüedad, ya no respondían a las necesidades actuales del aeropuerto”.

Las modificaciones se ubican en las salas internas para los pasajeros, pero también en las áreas externas. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Un recorrido más fluido

Uno de los cambios más visibles ocurre en los flujos. En pasillos y ambulatorios se retiran módulos comerciales que obstruían la circulación y se amplían áreas de tránsito. La intención es que el pasajero camine con mayor claridad y menos cruces innecesarios, incluso en horas de alta demanda.

En salas de última espera, el espacio se reconfigura para priorizar al usuario. Bancas, sillones y mesas nuevas sustituyen mobiliario antiguo, mientras se liberan vistas hacia las plataformas. En algunos puntos, los pasajeros ahora pueden observar el movimiento de aeronaves y el manejo de equipaje desde el interior de la terminal.

“Se privilegian los espacios para los pasajeros”, señaló Arturo Flores. “En muchas salas, los análisis indicaron que el número de asientos ya no correspondía al tamaño de los aviones ni a la cantidad de usuarios que esperan al mismo tiempo”.