Infraestructura

AICM a contrarreloj: el reto de renovar el aeropuerto más transitado de México antes del Mundial

El aeropuerto de la CDMX debe terminar 90% de su renovación para mayo, justo antes del mundial. La estrategia consiste en miles de trabajadores, materiales prefabricados y trabajos ininterrumpidos.
mar 20 enero 2026 11:41 AM
AICM tiene el tiempo contado para terminar su remodelación con todo y los problemas que enfrenta diario
Más de 2,000 personas trabajan en rehabilitar 170,000 metros cuadrados del aeropuerto más transitado de México sin detener sus operaciones. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

En una de las salas de última espera de la Terminal 1, el ruido de taladros y sierras convive con el anuncio de abordajes. A pocos metros, los pasajeros esperan su vuelo mientras los obreros caminan por los pasillos para dirigirse a distintos puntos de intervención. La escena se repite en distintas zonas de las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde 2,000 trabajadores operan las 24 horas del día para cumplir con una meta que parece imposible: renovar completamente 170,000 metros cuadrados sin cerrar ni un solo día las operaciones del aeropuerto más transitado del país.

El desafío es monumental para el Grupo Aeroportuario Marina. Alrededor de 180,000 metros cuadrados de las terminales 1 y 2 requieren intervención profunda con una inversión de 8,000 millones de pesos, adjudicados a las empresas Autovía Golfo Centro, en participación conjunta con Desarrolladora de Infraestructura, Controladora de Operaciones de Infraestructura, e ICA Constructora.

No se trata solo de pintura fresca y pisos nuevos. Debajo de los pasillos por donde transitan 200,000 personas diarias, tuberías de medio siglo muestran grietas y dimensiones insuficientes. Sistemas eléctricos obsoletos conviven con instalaciones que datan de distintas épocas. El aire acondicionado de la Terminal 2 ya no enfría como debería y la 1 ha tenido inundaciones que ha provocado que se paren los vuelos.

Y mientras el cronómetro avanza, el Mundial de Futbol se acerca con la promesa de 5.5 millones de visitantes que esperan encontrar un aeropuerto cómodo y eficiente.

Remodelación-AICM
Las remodelaciones no son solo estéticas, también se modifican elementos estructurales. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Avance a contrarreloj

Con corte al 5 de enero, las remodelaciones de ambas terminales presentan un avance físico del 35%, después de haber iniciado con obras oficiales, con pala y pico, en junio de 2025.

La cifra puede parecer modesta, pero el capitán Arturo Flores, coordinador de la renovación e ingeniero civil a cargo del proyecto, explica que el ritmo se acelera conforme avanzan las semanas.

"Ahorita por ejemplo, al entregar esta área nos va aumentar ese porcentaje, como la pueden ver ya está a un 80% antes de que finalice el mes, estamos hablando entre el 20 y el 25% más'', señala Flores mientras recorre la Sala Bravo de la Terminal 1, el espacio de espera más grande del área.

Remodelación-AICM
La meta es terminar con 90% del proyecto para antes de mayo. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

El calendario no admite retrasos. Para el 30 de abril, las áreas interiores y fachadas de ambas terminales deben alcanzar el 90% de avance, dejando el mes de mayo exclusivamente para afinar detalles, corregir deficiencias y realizar pruebas de equipos.

Entre el 1 de junio y el 30 de julio, las obras se pausarán durante el periodo del mundial. Solo hasta agosto se reanudarán los trabajos en áreas que no son de tránsito de pasajeros, como oficinas y niveles adicionales de estacionamiento.

Remodelación-AICM
La Sedena se ha coordinado con organismos de gobierno y la iniciativa privada que operan en interior y exterior para poder realizar los trabajos de manera eficiente. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Es decir, mientras en siete meses se avanzó con poco más de una tercera parte de las obras, en cuatro meses se debe realizar 55% más del proyecto. No obstante, el ritmo de construcción se acelerará a cómo se ha llevado a cabo en los últimos meses.

Esto corresponde a la estrategia de ataque de los problemas. Primero, las infraestructuras hidráulicas, que requirieron excavaciones, y actualizaciones de algunas estructuras de carga, consumieron gran parte del tiempo. Pero con las bases colocadas, el resto de los componentes debería ensamblarse de forma más ágil, explica el coordinador.

Remodelación-AICM
En la estrategia se priorizaron las áreas críticas de intervención, como la infraestructura eléctrica e hidráulica. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Las renovación de las entrañas del AICM

Mientras los pasajeros caminan sobre pisos de granito recién instalado, metros debajo de sus pies se libra otra batalla. En la Terminal 1, las tuberías de agua pluvial de cuatro pulgadas de diámetro fueron sustituidas por ductos de 16 pulgadas.

Los registros pequeños que rebosaban durante lluvias severas dieron paso a colectores de 50 centímetros cuadrados.

Remodelación-AICM
Las estructuras de algunas salas también requirieron actualización. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

"Originalmente las bajadas pluviales y azoteas hacia los registros pluviales que estaban dentro del ambulatorio de las terminales tenían tuberías de cuatro pulgadas, tuberías muy delgadas en las cuales la captación la hacían pero la hacían de una manera no muy eficiente", explica Flores.

La intervención busca eliminar los problemas de inundaciones que afectaron al aeropuerto en agosto de 2025 y que en el pasado provocaron cierres totales de operaciones. Las nuevas instalaciones incluyen recálculos técnicos de dimensiones y pendientes para garantizar el desalojo rápido del agua.

Remodelación-AICM
Las obras están coordinada por el Grupo Aeroportuario Marina. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

En la Sala Bravo, otro problema invisible requirió atención urgente. El análisis estructural reveló que las columnas, aunque seguras, ya no cumplen con los reglamentos actualizados después de los sismos recientes.

La solución: reforzamiento con columnas y trabes de acero para cumplir con el reglamento de 2023.

No se trata de que el edificio estuviera mal construido. El aeropuerto cumplió 97 años en operación y ha sufrido múltiples ampliaciones y modificaciones desde que en 1928 inició operaciones como Puerto Aéreo Central de la Ciudad de México, explicó el especialista. Lo que se actualiza son las normas de seguridad que se volvieron más estrictas con el tiempo.

Remodelación-AICM
Las reaperturas de las zonas intervenidas se hacen al ritmo que avanza la remodelación. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

El rompecabezas logístico

Coordinar una obra de esta magnitud en un aeropuerto que movilizó 40,671,727 pasajeros entre enero y noviembre de 2025 requiere planificación milimétrica. Cada área crítica se interviene por etapas o por mitades.

Remodelación-AICM
Para eficientar tiempos sin intervenir en las operaciones, en algunas áreas se cierra solo la mitad del espacio. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

En el reclamo de equipaje, se cierra una sección de filtros mientras la otra continúa operando. Una vez terminada, se invierte el proceso.

Remodelación-AICM
Otra clave es la compra de material requerido en volumen, para no tener retrasos. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

"Se han tenido que hacer diferentes coordinaciones, tanto con locatarios, con taxistas, con sindicatos, principalmente con aerolíneas", señala Arturo Flores sobre la estrategia.

Existe un comité de operaciones que sesiona diaria y semanalmente con aerolíneas, aduanas, migración y locatarios para decidir el momento exacto de intervenir cada espacio.

El objetivo es no reducir la calidad operativa ni afectar a los pasajeros más de lo estrictamente necesario.

El Módulo 11, que abarca de la posición 28 a la 36, se convirtió en el primer caso de éxito. Al ser un área internacional totalmente aislada, permitió trabajar sin interferir con otras operaciones. Los trabajos iniciaron en mayo de 2025 y se entregaron en agosto. Le siguió el Módulo 5, y luego el área nacional de las puertas 1 a la 11.

Remodelación-AICM
Las obras privilegian el uso de materiales como cerámica y granito para reducir su mantenimiento posterior. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Prefabricados y trabajo continuo

La estrategia para cumplir los plazos descansa en dos pilares: fuerza de trabajo intensiva y uso extensivo de elementos prefabricados. Aproximadamente 1,000 personas trabajan en cada terminal, operando en turnos que cubren las 24 horas del día.

Los plafones tipo marimba no se instalan pieza por pieza en el sitio. Se fabrican en módulos de tres por tres metros en talleres externos y llegan listos para montarse.

Remodelación-AICM
La apariencia del AICM también cambia. El uso de tonos maderosos y colores cáilidos se vuelven parte de la identidad. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Lo mismo ocurre con estructuras de acero, bastidores para pantallas y elementos de soldadura. Esta metodología reduce drásticamente el tiempo de intervención en cada área.

"Hay módulos que, por ejemplo, en la parte de los bafles, no se va colocando pieza por pieza, sino se fabrican los módulos en un taller y cuando llegan aquí ya llegan armados y ya solo se va colocando los módulos", explica el coordinador.

Remodelación-AICM
La remodelación también consiste en modernizar los sistemas electomecánicos. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

La gestión de suministros también forma parte del engranaje. Algunos materiales son importados, por lo que el programa de obra anticipa la adquisición completa de insumos meses antes de su instalación.

Remodelación-AICM
El uso de prefabricados permite acelerar tiempos de ensamblaje en sitio. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Conseguir más de 100,000 metros cuadrados de piso de granito para un aeropuerto que soporta el tránsito de 200,000 personas diarias no es tarea sencilla. El material elegido tiene 1.8 centímetros de espesor para garantizar durabilidad de al menos 50 años.

Mantenimiento preventivo

Las intervenciones incluyen detalles pensados en la operación futura. En muros de alto tránsito se colocan acabados cerámicos en lugar de pintura.

La razón es práctica: un muro pintado se ensucia en menos de una semana y requiere personal constante para mantenimiento. La cerámica se limpia fácilmente.

Remodelación-AICM
La imagen de las terminales se homogeneizará. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Los plafones de aluminio tipo marimba son desmontables para facilitar mantenimiento de instalaciones superiores. A diferencia de la tabla roca que se daña con humedad, estos módulos resisten filtraciones de agua y solo requieren limpieza.

El nuevo sistema de aire acondicionado en Terminal 2 cambia de enfriamiento por agua a gas refrigerante, una tecnología más eficiente que resolverá las quejas de calor excesivo, especialmente en la zona de filtros durante temporada de calor.

Remodelación-AICM
La Terminal 2 requiere de menos intervenciones, por lo que su avance es acelerado. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Un aeropuerto con historia

El AICM es mucho más que infraestructura. Es historia. Desde 1928, cuando inició operaciones como Puerto Aéreo Central, ha sido testigo de la evolución de la aviación mexicana.

En 1939 se instaló el mural "La conquista del aire por el hombre" de Juan O'Gorman. La primera gran ampliación ocurrió entre 1949 y 1952. En 1979 se inauguró una remodelación del edificio terminal. En 2008 abrió la Terminal 2.

Pero también es un aeropuerto vulnerable. Se hunde entre 20 y 30 centímetros por año, como gran parte de la Ciudad de México. Las pistas se han inundado, provocando cierres totales de operaciones. La última inundación significativa ocurrió en agosto de 2025.

inundaciones-aicm-cdmx-
Se han registrado inundaciones al interior del AICM. (Foto: Especial.)

El reto de lo cotidiano

Para el capitán Flores y su equipo, el Mundial aceleró procesos que de otra forma se extenderían hasta finales de 2026. El plazo ajustado no es presión, es oportunidad.

"Yo creo que el mundial vino a acelerar los procesos. Porque si bien es cierto que la remodelación de un aeropuerto tan grande, si no hubiese sido, si no fuera por el Mundial, tal vez tuviéramos en nuestro programa de obra el final de este año de 2026", reflexiona.

Remodelación-AICM
El Mundial pone presión en las fechas de entrega del aeropuerto. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

La Ciudad de México albergará cuatro partidos del Mundial. El AICM será la puerta de entrada principal. La expectativa es alta, pero también la responsabilidad. Se trata de ofrecer a millones de visitantes una primera impresión que refleje la capacidad del país.

Mientras tanto, cada día miles de trabajadores continúan su labor ininterrumpida. Cada semana se entregan nuevas áreas. Cada mes el porcentaje de avance aumenta. El aeropuerto no duerme, no se detiene, no puede darse el lujo de pausar.

La remodelación se financia con recursos autogenerados por el aeropuerto a través de comercios y publicidad, sin utilizar recursos públicos.

Remodelación-AICM
Las áreas de tránsito de los pasajeros tienen que estar listas antes del Mundial. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

En las salas ya remodeladas, los pasajeros se detienen a tomar fotografías. Algunos comentan sorprendidos cómo una terminal que visitaron hace meses luce completamente distinta. Es el efecto de trabajar por etapas, de avanzar mientras la vida continúa.

El objetivo es claro: entregar para mayo un aeropuerto renovado no solo en apariencia, sino en funcionalidad, seguridad y experiencia del usuario. Un aeropuerto que los mexicanos merezcan y que los visitantes del mundo admiren. La cuenta regresiva continúa.

Remodelación-AICM
Los pasajeros ya pueden usar áreas rehabilitadas del aeropuerto. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

