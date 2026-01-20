Las remodelaciones no son solo estéticas, también se modifican elementos estructurales. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Avance a contrarreloj

Con corte al 5 de enero, las remodelaciones de ambas terminales presentan un avance físico del 35%, después de haber iniciado con obras oficiales, con pala y pico, en junio de 2025.

La cifra puede parecer modesta, pero el capitán Arturo Flores, coordinador de la renovación e ingeniero civil a cargo del proyecto, explica que el ritmo se acelera conforme avanzan las semanas.

"Ahorita por ejemplo, al entregar esta área nos va aumentar ese porcentaje, como la pueden ver ya está a un 80% antes de que finalice el mes, estamos hablando entre el 20 y el 25% más'', señala Flores mientras recorre la Sala Bravo de la Terminal 1, el espacio de espera más grande del área.

La meta es terminar con 90% del proyecto para antes de mayo. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

El calendario no admite retrasos. Para el 30 de abril, las áreas interiores y fachadas de ambas terminales deben alcanzar el 90% de avance, dejando el mes de mayo exclusivamente para afinar detalles, corregir deficiencias y realizar pruebas de equipos.

Entre el 1 de junio y el 30 de julio, las obras se pausarán durante el periodo del mundial. Solo hasta agosto se reanudarán los trabajos en áreas que no son de tránsito de pasajeros, como oficinas y niveles adicionales de estacionamiento.

La Sedena se ha coordinado con organismos de gobierno y la iniciativa privada que operan en interior y exterior para poder realizar los trabajos de manera eficiente. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Es decir, mientras en siete meses se avanzó con poco más de una tercera parte de las obras, en cuatro meses se debe realizar 55% más del proyecto. No obstante, el ritmo de construcción se acelerará a cómo se ha llevado a cabo en los últimos meses.

Esto corresponde a la estrategia de ataque de los problemas. Primero, las infraestructuras hidráulicas, que requirieron excavaciones, y actualizaciones de algunas estructuras de carga, consumieron gran parte del tiempo. Pero con las bases colocadas, el resto de los componentes debería ensamblarse de forma más ágil, explica el coordinador.

En la estrategia se priorizaron las áreas críticas de intervención, como la infraestructura eléctrica e hidráulica. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

Las renovación de las entrañas del AICM

Mientras los pasajeros caminan sobre pisos de granito recién instalado, metros debajo de sus pies se libra otra batalla. En la Terminal 1, las tuberías de agua pluvial de cuatro pulgadas de diámetro fueron sustituidas por ductos de 16 pulgadas.

Los registros pequeños que rebosaban durante lluvias severas dieron paso a colectores de 50 centímetros cuadrados.

Las estructuras de algunas salas también requirieron actualización. (Fotos: Anylú Hinojosa-Peña)

"Originalmente las bajadas pluviales y azoteas hacia los registros pluviales que estaban dentro del ambulatorio de las terminales tenían tuberías de cuatro pulgadas, tuberías muy delgadas en las cuales la captación la hacían pero la hacían de una manera no muy eficiente", explica Flores.