La construcción es uno de los trabajos más peligrosos en México: los accidentes laborales más comunes

De esos accidentes, 37,864 corresponden a accidentes de trabajo, 5,943 a accidentes de trayecto y 667 a enfermedades laborales. Del total de riesgos registrados por el IMSS, 140 terminaron en defunción.

Las cifras de los últimos años muestran un fenómeno persistente. Entre 2020 y 2024, la construcción acumuló 783 muertes por riesgos laborales. En 2020 se registraron 133 fallecimientos; en 2021 fueron 137; en 2022 la cifra se ubicó en 143, pero en 2023 repuntó a 219 para cerrar 2024 con 140 decesos.

La industria de la construcción tuvo menos incidentes en 2024, pero aún supera niveles previos a 2023. (Fuente: IMSS)

Accidentes de trabajo: el riesgo cotidiano

Los accidentes que ocurren durante la jornada laboral constituyen la categoría más numerosa. En 2024, la construcción reportó 37,864 accidentes de trabajo, lo que representa más de 100 incidentes diarios en promedio.

La evolución de esta cifra muestra una tendencia al alza desde 2020, cuando se registraron 27,008 casos. Para 2021 la cantidad subió a 30,270, en 2022 llegó a 35,890 y en 2023 alcanzó 41,293.

Los datos desagregados por género muestran que los hombres sufren la mayor parte de estos accidentes. En 2024, se registraron 33,450 casos masculinos contra 4,414 femeninos.

El trayecto al trabajo, un peligro subestimado

Los accidentes de trayecto, aquellos que ocurren en el camino hacia o desde el trabajo, también ocupan un papel relevante en las estadísticas. Durante 2024 se contabilizaron 5,943 casos, una reducción respecto a los 6,416 de 2023, pero aún por encima de los 3,357 registrados en 2020.

Es decir, de 2020 a 2024, los accidentes de trayecto en construcción tuvieron un aumento de 77%. Los números evidencian que el riesgo laboral no se limita al sitio de obra, sino que se extiende al desplazamiento de los trabajadores.