La construcción es uno de los trabajos más peligrosos en México: los accidentes laborales más comunes

Cada mañana, cientos de miles de trabajadores en México llegan a obras de construcción dispersas por todo el país. Algunos operan grúas a decenas de metros de altura, otros excavan zanjas profundas o manejan maquinaria pesada. Al final de la jornada, la expectativa es simple: regresar a casa.
Sin embargo, las estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) revelan que esta expectativa no siempre se cumple. En 2024, el año con los datos más recientes, la construcción se colocó como el cuarto sector con mayor siniestralidad en el país.
Durante ese año se registraron 44,474 riesgos de trabajo en la industria de la construcción. Esta cifra coloca al sector solo por debajo de las industrias de transformación, el comercio y los servicios para empresas, personas y el hogar.
De esos accidentes, 37,864 corresponden a accidentes de trabajo, 5,943 a accidentes de trayecto y 667 a enfermedades laborales. Del total de riesgos registrados por el IMSS, 140 terminaron en defunción.
Las cifras de los últimos años muestran un fenómeno persistente. Entre 2020 y 2024, la construcción acumuló 783 muertes por riesgos laborales. En 2020 se registraron 133 fallecimientos; en 2021 fueron 137; en 2022 la cifra se ubicó en 143, pero en 2023 repuntó a 219 para cerrar 2024 con 140 decesos.
Accidentes de trabajo: el riesgo cotidiano
Los accidentes que ocurren durante la jornada laboral constituyen la categoría más numerosa. En 2024, la construcción reportó 37,864 accidentes de trabajo, lo que representa más de 100 incidentes diarios en promedio.
La evolución de esta cifra muestra una tendencia al alza desde 2020, cuando se registraron 27,008 casos. Para 2021 la cantidad subió a 30,270, en 2022 llegó a 35,890 y en 2023 alcanzó 41,293.
Los datos desagregados por género muestran que los hombres sufren la mayor parte de estos accidentes. En 2024, se registraron 33,450 casos masculinos contra 4,414 femeninos.
El trayecto al trabajo, un peligro subestimado
Los accidentes de trayecto, aquellos que ocurren en el camino hacia o desde el trabajo, también ocupan un papel relevante en las estadísticas. Durante 2024 se contabilizaron 5,943 casos, una reducción respecto a los 6,416 de 2023, pero aún por encima de los 3,357 registrados en 2020.
Es decir, de 2020 a 2024, los accidentes de trayecto en construcción tuvieron un aumento de 77%. Los números evidencian que el riesgo laboral no se limita al sitio de obra, sino que se extiende al desplazamiento de los trabajadores.
Incapacidades permanentes: el costo a largo plazo
Las incapacidades permanentes derivadas de riesgos laborales en construcción sumaron 1,399 casos en 2024, una disminución respecto a los 3,005 de 2023 y los 2,809 de 2022. Sin embargo, esta categoría alcanzó su pico en 2021 con 2,536 casos, tras partir de 2,140 en 2020.
Los hombres nuevamente concentran la mayoría de estos casos. En 2024 se registraron 1,324 incapacidades permanentes masculinas frente a 75 femeninas.
Comparación con otras industrias
La industria de la construcción, si bien es de las más riesgosas, no es la única con incidentes laborales. Las industrias de transformación lideran todos los indicadores con 158,886 riesgos totales en 2024, seguidas por el comercio con 133,352 y los servicios para empresas, personas y el hogar con 111,029.
En términos de mortalidad, la construcción también se ubica en el cuarto sitio. Durante 2024, el comercio registró 154 fallecimientos, las industrias de transformación, también 154, los servicios para empresas 87 y la construcción 140. Esta posición se ha mantenido estable en los últimos cinco años.
El contexto del empleo en construcción
Los picos de riesgos laborales se dan mientras el empleo en la industria cae o se mantiene estable. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en octubre de 2024, el sector reportó 558,363 personas ocupadas, una reducción respecto a los 594,399 de octubre de 2023.
Posteriormente, el personal ocupado bajó a 540,957 en noviembre de 2024 y cerró el año con 535,781 trabajadores en diciembre.
La categoría de obreros, que representa la mayor parte de la fuerza laboral en construcción, sumó 412,121 personas en octubre de 2024, comparado con 436,294 un año antes. La reducción en el empleo contrasta con la persistencia de accidentes.
El costo invisible de los accidentes
La consultora GAYA, especializada en proyectos de construcción, señala que los accidentes laborales generan costos que van más allá del parte médico.
Francisco Juárez, gerente de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en GAYA, explica que el impacto "llega en forma de suspensiones de obra, investigaciones legales, sanciones administrativas, aumento en las primas de seguro, conflictos laborales, retrasos en los cronogramas y pérdida de confianza por parte de clientes e inversionistas".
Juárez también apunta a un cambio en la percepción del sector. "Cada vez más clientes, especialmente en proyectos industriales, comerciales e infraestructura, exigen evidencia documental del cumplimiento legislativo en seguridad laboral como condición para contratar", indica.
La consultora sostiene que existe un mito sobre el costo de la seguridad. "Una obra segura reduce drásticamente tiempos muertos, rotación de personal, fallas operativas, reprocesos y paros no programados", señala Juárez. Desde esta perspectiva, la inversión en prevención no solo protege vidas sino que impacta la rentabilidad de los proyectos.
Las Normas Oficiales Mexicanas establecen requisitos mínimos en materia de seguridad e higiene para la construcción, que incluyen el uso de equipos de protección personal, protocolos para trabajos en altura, espacios confinados y manejo de maquinaria. Sin embargo, GAYA plantea que el cumplimiento normativo debe ir más allá del requisito legal.