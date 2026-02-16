El puente Nichupté entra en su fase final de obras tras dos años de retraso: ¿qué zonas de Cancún conecta?

El Puente Nichupté está por concluirse: la obra que conectará la zona urbana con la hotelera de Cancún suma dos años de retrasos
La estructura principal del Puente Vehicular Nichupté ya se encuentra unida y la obra reporta avances superiores del 94% a febrero de este año. Los mayores rezagos se concentran en el entronque Kukulcán y en algunos tramos de la zona lagunar, mientras que los accesos terrestres ya se encuentran prácticamente concluidos.
A tres años y medio del inicio de su construcción, el proyecto que busca conectar la zona urbana de Cancún con su franja hotelera entra en su etapa final, con la previsión de una apertura entre marzo y abril de este año, de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, luego de una serie de reprogramaciones que desplazaron su inauguración inicial prevista para 2024 hacia 2026.
El puente cruza el sistema lagunar Nichupté y forma parte de un paquete de obras estratégicas impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.
De acuerdo con el organismo, la estructura permitirá reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado entre la zona urbana y la hotelera, descongestionar los accesos actuales y ofrecer una ruta alterna de evacuación ante huracanes o emergencias climáticas.
Una vez concluido, el puente beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes y a los millones de turistas que visitan cada año Cancún, en una ciudad cuya movilidad depende de pocos corredores viales. Se espera que al día se trasladen 20,000 automóviles.
No obstante, su edificación no ha estado lejos de problemas. Organizaciones civiles han señalado su existencia como perjudicial al medioambiente, por lo que se han impuesto amparos para detener las obras. De manera paralela, su complejidad técnica ha retrasado al proyecto y aumentado su inversión.
Una obra que se reprogramó desde el arranque
El proyecto se anunció formalmente en julio de 2022, cuando la SICT informó el inicio de cuatro obras estratégicas para Cancún, entre ellas el Puente Nichupté, con una inversión 5,580 millones de pesos. En ese momento, la autoridad estimó concluir el puente en diciembre de 2023.
Sin embargo, conforme avanzó la ejecución, la fecha de terminación se modificó en varias ocasiones.
La primera promesa de inauguración se desplazó a abril de 2024, luego a finales de ese mismo año, más tarde a lo largo de 2025 y, finalmente, hacia 2026, sin que hasta ahora exista una fecha confirmada de puesta en operación.
Las autoridades federales atribuyeron los ajustes al calendario a la complejidad de construir sobre un sistema lagunar, a las condiciones climáticas de la región y a la necesidad de realizar trabajos adicionales no previstos en la planeación inicial.
Construir sobre una laguna
El Puente Nichupté tiene una longitud total de 11.2 kilómetros, de los cuales 8.8 kilómetros corresponden al tramo elevado que cruza la laguna y 2.4 kilómetros a vialidades y entronques de conexión con los bulevares Luis Donaldo Colosio y Kukulcán.
Cuando la obra se termine será una de las más grandes de su tipo en América Latina, de acuerdo con la Secretaría.
La sección vial contempla tres carriles de circulación, uno por sentido y uno reversible, además de una ciclovía.
Para ejecutar la obra, la SICT utilizó un procedimiento constructivo denominado Top Down, que permite realizar perforaciones, cimentación y colados desde una plataforma aérea, con el objetivo de reducir la intervención directa sobre el manglar.
“Es la primera vez que se utiliza en México, segunda vez que se opera en América Latina y la primera vez a nivel mundial que se usa con el sistema de perforación de pilotes para evitar el menor daño posible en el mangle”, dijo Guido Mendiburu Solís, director general del Centro SICT Quintana Roo.
El sistema incorpora una viga lanzadora equipada con perforadoras hidráulicas, grúas pórtico y grúas Derrick, lo que permite montar trabes y ejecutar pilotes sin accesos terrestres continuos dentro del cuerpo lagunar.
La dimensión ambiental y la polémica
Desde su inicio, el puente se colocó en el centro de una discusión ambiental. Organizaciones civiles denunciaron posibles afectaciones al Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, lo que derivó en la promoción de un amparo judicial en 2024, bajo el argumento de presuntos daños al ecosistema, alteraciones hidrológicas y fragmentación del manglar.
La SICT sostuvo que el proyecto cuenta con autorización ambiental y que se ajusta a una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) regional aprobada por la Semarnat, la cual incluye 10 programas y 25 subprogramas de prevención, mitigación, compensación y monitoreo ambiental.
Como parte de estas medidas, la dependencia reportó la rehabilitación de 306 hectáreas de manglar, el monitoreo y recuperación de 118 hectáreas de pastos marinos y el rescate y reubicación de más de 2,100 ejemplares de fauna terrestre y lagunar durante la ejecución de la obra.
“La preservación de esta riqueza natural es una de las prioridades más importantes”, señaló la SICT al detallar las acciones de mitigación implementadas en el sistema lagunar Nichupté.
Los ajustes al proyecto
A lo largo de su desarrollo, el proyecto registró variaciones en sus estimaciones de inversión. La ficha más reciente del proyecto en la plataforma Proyectos México estima una inversión de 8,586 millones de pesos, 3,000 millones de pesos más que al inicio, un crecimiento asociado a ajustes técnicos, ampliaciones de alcance y prolongación del periodo de ejecución.
El expediente técnico también consigna que el proyecto fue incluido en revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, con observaciones relacionadas con pagos y diferencias entre conceptos ejecutados y reportados, como parte del escrutinio regular de la obra pública federal.
A pocos meses de su eventual apertura, el Puente Nichupté se perfila como una de las obras de infraestructura más relevantes de Cancún, pero también como una de las más observadas, al concentrar debates sobre planeación, costos, medio ambiente y ejecución de obra pública.