El puente Nichupté entra en su fase final de obras tras dos años de retraso: ¿qué zonas de Cancún conecta?

A tres años y medio del inicio de su construcción, el proyecto que busca conectar la zona urbana de Cancún con su franja hotelera entra en su etapa final, con la previsión de una apertura entre marzo y abril de este año, de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, luego de una serie de reprogramaciones que desplazaron su inauguración inicial prevista para 2024 hacia 2026.

El puente cruza el sistema lagunar Nichupté y forma parte de un paquete de obras estratégicas impulsadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el estado.

De acuerdo con el organismo, la estructura permitirá reducir hasta 45 minutos los tiempos de traslado entre la zona urbana y la hotelera, descongestionar los accesos actuales y ofrecer una ruta alterna de evacuación ante huracanes o emergencias climáticas.

La estructura unirá a la ciudad de Cancún con la zona hotelera. (Foto: SICT)

Una vez concluido, el puente beneficiará a más de 1.3 millones de habitantes y a los millones de turistas que visitan cada año Cancún, en una ciudad cuya movilidad depende de pocos corredores viales. Se espera que al día se trasladen 20,000 automóviles.

No obstante, su edificación no ha estado lejos de problemas. Organizaciones civiles han señalado su existencia como perjudicial al medioambiente, por lo que se han impuesto amparos para detener las obras. De manera paralela, su complejidad técnica ha retrasado al proyecto y aumentado su inversión.

El puente vehicular Nichupte se encuentra al 94% su construcción. (Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro)

Una obra que se reprogramó desde el arranque

El proyecto se anunció formalmente en julio de 2022, cuando la SICT informó el inicio de cuatro obras estratégicas para Cancún, entre ellas el Puente Nichupté, con una inversión 5,580 millones de pesos. En ese momento, la autoridad estimó concluir el puente en diciembre de 2023.

Sin embargo, conforme avanzó la ejecución, la fecha de terminación se modificó en varias ocasiones.

La primera promesa de inauguración se desplazó a abril de 2024, luego a finales de ese mismo año, más tarde a lo largo de 2025 y, finalmente, hacia 2026, sin que hasta ahora exista una fecha confirmada de puesta en operación.