7 claves para hacer a las ciudades peatonales

Pero la realidad puede cambiar. A través de la mejora de infraestructura, socialización de problemas y coordinación entre instituciones, las ciudades pueden ser no solo más seguras para los peatones, sino fomentar que las personas utilicen los espacios públicos para moverse.

Esos fueron los hallazgos de Distrito Tlalpan, un proyecto del Tec de Monterrey al Sur de la Ciudad de México que buscó replantear las calles desde la caminabilidad. Aunque se trata de una intervención localizada, su experiencia muestra algunas de las claves que pueden orientar a otras ciudades que buscan volver a poner al peatón en el centro de la planeación.

Millones de personas realizan sus traslados diarios caminando, pero se enfrentan a retos de inseguridad y obstáculos físicos. (ferrantraite/Getty Images)

1. La caminabilidad no es solo movilidad

Para Ryan Anders Whitney, investigador y miembro del Centro del Futuro para las Ciudades de la universidad, la ciudad no se limita al transporte. Está ligado a la salud física y mental, al bienestar y a la calidad de vida urbana.

También tiene un componente social. En América Latina representa cerca de un tercio de los viajes diarios, en muchos casos por necesidad económica más que por elección.