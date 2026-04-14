Aumenta el mantenimiento del Metro de CDMX, pero las fallas no bajan: puntos críticos en la red

El Metro de la Ciudad de México reporta un incremento de las acciones de mantenimiento de hasta un 59%, sin embargo, esto no se ha traducido en la mejora de los recorridos.

Entre 2021 y 2024 (último año reportado), la fiabilidad del sistema, medida en kilómetros por avería, pasó de 1,802 a 1,704 km, una caída de alrededor de 5.4%, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública. En contraste, las intervenciones en infraestructura entre 2021 y 202 pasaron de 121,418 a 192,995.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realiza protestas, ya que advierte un deterioro del servicio provocado por falta de inversión y mantenimiento oportuno.