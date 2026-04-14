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Infraestructura

El mantenimiento del Metro crece 59%, pero se reduce la distancia de recorridos sin fallas

En un periodo de cuatro años el STC ha perdido capacidad de realizar traslados sin averías, a pesar de un incremento en las intervenciones periódicas.
mar 14 abril 2026 12:09 PM
Aumenta el mantenimiento del Metro de CDMX, pero las fallas no bajan: puntos críticos en la red
En las últimas semanas protestas de miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro ha ocasionado retrasos en la operación. (Foto: Obras)

El Metro de la Ciudad de México reporta un incremento de las acciones de mantenimiento de hasta un 59%, sin embargo, esto no se ha traducido en la mejora de los recorridos.

Entre 2021 y 2024 (último año reportado), la fiabilidad del sistema, medida en kilómetros por avería, pasó de 1,802 a 1,704 km, una caída de alrededor de 5.4%, de acuerdo con los informes de la Cuenta Pública. En contraste, las intervenciones en infraestructura entre 2021 y 202 pasaron de 121,418 a 192,995.

En paralelo, el Sindicato de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo realiza protestas, ya que advierte un deterioro del servicio provocado por falta de inversión y mantenimiento oportuno.

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Así se le da mantenimiento al Metro

La operación del Metro depende de dos frentes: el mantenimiento del material rodante (los trenes) y el de las instalaciones fijas, que incluyen vías, sistemas eléctricos y estaciones.

En 2024, el STC reportó más de 120,000 acciones de mantenimiento a trenes y más de 400,000 en instalaciones. Ese mismo año, la fiabilidad del sistema se ubicó en 1,704 kilómetros por avería.

La comparación con años previos muestra que no una recuperación sostenida. La distancia entre fallas se mantiene en un rango similar desde 2021.

El propio diagnóstico oficial reconoce el contexto en el que opera la red.

“Las 12 líneas del sistema presentan problemas de fiabilidad y disponibilidad debido a una infraestructura con más de 50 años de antigüedad”, señala la Cuenta Pública 2023.

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Fallas y puntos críticos en la red del Metro

Aunque los informes más recientes no detallan las averías por línea, los datos disponibles muestran que las fallas se concentran en ciertas rutas.

En años anteriores, líneas como la A (Pantitlán - La Paz), 3 (Indios Verdes - Universidad) y 5 (Politécnico - Pantitlán) aparecen de forma recurrente entre las que presentan más incidencias o menor fiabilidad.

También se documentan fallas en la infraestructura. En 2021, el STC registró 3,586 averías relevantes en instalaciones fijas, es decir, en los equipos y sistemas que permiten la operación de la red más allá de los trenes, como vías, energía, señalización y otros componentes. De ese total, 451 fallas, equivalentes a 13%, provocaron retrasos efectivos en el servicio, de acuerdo con la Cuenta Pública.

En años posteriores no se realizó reporte de cuántos retrasos se causaron con las fallas.

¿Qué dice el sindicato?

El diagnóstico oficial se centra en el volumen de mantenimiento y en la operación del sistema. El sindicato, en cambio, plantea que las condiciones actuales responden a acciones que son insuficientes.

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En un comunicado fechado el 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo señaló que “la falta de inversión, planeación y compromiso por parte de las autoridades se traduce en un servicio cada vez más deteriorado, afectando directamente a los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo”.

El documento indicó que “de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general” y que 84 trenes permanecen detenidos por falta de refacciones.

El 13 de abril por la noche, el organismo y el gobierno de la Ciudad de México llegaron a acuerdos para continuar con la operación normal del Metro, comunicó Adrián Rubalcava en sus redes sociales.

"Estos (acuerdos) se centran en fortalecer el mantenimiento del sistema, redoblar esfuerzos de manera conjunta para brindar un mejor servicio y generar condiciones laborales que reconozcan el gran esfuerzo que realizan diariamente las y los trabajadores", dijo.

Por su parte, la jefa de gobierno Clara Brugada confirmó que se tenían avances en las negociaciones con el organismo en camino a regularizar el servicio y mejorar el mantenimiento.

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