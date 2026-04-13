Tijuana, León y Ecatepec ya sufren el mismo problema que CDMX: por qué tienen tanto tráfico y caos vial

Claudio Nieto distingue dos medidas complementarias. La primera es la dotación de alternativas de movilidad como metro, tren, autobús, sistemas de bicicleta pública, que hagan al transporte colectivo competitivo frente al automóvil.
La segunda, que considera necesaria para que la primera funcione, son los incentivos económicos para desalentar el uso del coche en zonas centrales, como los impuestos a la circulación en áreas congestionadas que se aplican en ciudades como Londres.
"Estas estrategias logran reducir la cantidad de autos porque la gente prefiere optar por otras alternativas de movilidad que tienen que existir", dijo Claudio Nieto. "Las dos medidas son complementarias".
Rosas Osuna añadió que el cambio de paradigma es conceptual antes de ser técnico. "No se trata de mover más coches, sino que se trata de mover mejor a las personas".
Para ello propone privilegiar el transporte integrado, donde una sola tarjeta permita combinar metro, metrobús, tren y bicicleta y, en las ciudades que aún están creciendo, planear primero la movilidad y después los desarrollos.
Lo que ya se hace y lo que falta
Algunas de las ciudades del ranking ya tienen avances. León fue una de las primeras ciudades de México en implementar un sistema de metrobús con carriles confinados, lo que reduce los tiempos de traslado y puede trasladar más personas en menos vehículos.