Tijuana, León y Ecatepec ya sufren el mismo problema que CDMX: por qué tienen tanto tráfico y caos vial

Ecatepec es un caso distinto. No es una ciudad independiente sino parte de la zona metropolitana del Valle de México, con dinámicas propias de la periferia de una megaciudad.

Claudio Nieto, fundador de dēta inteligencia urbana, detalla que responde a la lógica de los asentamientos periféricos de la capital, que se desarrollaron en la informalidad y se fueron regularizando después, sin infraestructura planeada de antemano.

Por ello otras ciudades en expansión, como Querétaro o Mérida, no aparecen con los mismos niveles de congestión. De acuerdo con el experto, el modo en que se da el desarrollo importa tanto como la velocidad a la que ocurre.

"Ha crecido bastante, pero ha sido de una manera muy ordenada y planificada que le ha permitido irse consolidando progresivamente", dijo sobre el caso de Mérida. La densidad y la compacidad de una ciudad determinan qué tan lejos tiene que viajar su población y, por tanto, qué tan dependiente es del automóvil.

Indicadores de próximo crecimiento de tráfico en las ciudades

Rosas Osuna propone una lectura preventiva del problema. Para él, la señal de alerta más clara de que una ciudad se dirige hacia la congestión crónica no es el tráfico mismo, sino la inversión que se instala sin una planeación de movilidad previa.