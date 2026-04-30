El sistema busca conectar al aeropuerto con el resto del Valle de México, uno de los obstáculos que, de acuerdo con los visitantes y con organismos como la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), le impedía despegar en afluencia de público.

El tren se retrasó por problemas en la obra pero, principalmente, por temas sociales, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante la inauguración. Finalmente se hizo realidad, tras una inversión de 44,000 millones de pesos y una demanda de 82,000 pasajeros diarios.

El recorrido se hace en más de 50 minutos, pero la promesa es reducir el tiempo. (Foto: Diana Zavala/Obras)

El acceso al tren

El primer paso es entrar por la estación Buenavista, como en el servicio habitual hacia Cuautitlán. Este punto, ya importante para el Valle de México, será cada vez más relevante.

La estación será el punto de conexión también con el tren México-Pachuca, que se desprenderá de la ruta actual al aeropuerto, y del México-Querétaro, que ya construye la Sedena.

Al estar dentro de las instalaciones la señalización distingue ambos recorridos, pero el usuario debe ubicar torniquetes específicos para el tren al AIFA.