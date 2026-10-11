La Línea 12 ya tiene túnel hasta Observatorio, pero aún enfrenta un obstáculo que llevará años resolver

En algunos puntos, los trabajos avanzaron apenas unos metros al mes, ya que la construcción del túnel requirió técnicas para consolidar el terreno, revestimientos de concreto y monitoreo de posibles deformaciones.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) ha señalado que estas medidas buscan reducir el riesgo de hundimientos y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Con el túnel terminado, el proyecto entra en una etapa distinta, pero eso no significa que las estaciones estén listas.

La terminación del túnel es uno de los avances de la obra, pero la apertura también depende de las estaciones y de la disponibilidad de trenes. (Tomada de flickr L Urquiza)

En julio de 2026, las autoridades reportaron que Valentín Campa y Álvaro Obregón seguían en construcción, mientras que la terminal Observatorio también requería trabajos para completar la conexión.

El reto de los trenes para atender a más pasajeros

La ampliación de la Línea 12 no solo requiere terminar las estaciones y poner a punto los sistemas ferroviarios. También implica contar con suficientes trenes para transportar a los pasajeros que se incorporarán al servicio cuando la ruta llegue a Observatorio.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro contempla un proyecto para adquirir 12 trenes adicionales, con los que la flota de la Línea Dorada pasaría de 30 a 42 unidades. El objetivo es aumentar la capacidad de transporte una vez que se extienda el recorrido desde Mixcoac hasta Observatorio.

En la documentación oficial publicada, el Metro explica que la adquisición busca responder al incremento esperado de pasajeros en el poniente de la Ciudad de México. También advierte que, sin los trenes adicionales, la demanda podría superar la capacidad disponible y generar mayores tiempos de espera y aglomeraciones.

El documento técnico del Fideicomiso del Metro detalla que el proceso contempla cuatro etapas: licitar y firmar el contrato, adquirir los equipos y componentes, fabricar un tren prototipo compatible con las instalaciones y las unidades existentes, y producir en serie los otros 11 trenes.