La Línea 12 ya tiene túnel hasta Observatorio, pero aún enfrenta un obstáculo que llevará años resolver

La ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México ya concluyó la construcción del túnel que conectará Mixcoac con Observatorio está terminada. Sin embargo, los usuarios todavía tendrán que esperar, ya que la obra enfrenta un pendiente clave para iniciar el servicio.
El proyecto busca extender la llamada Línea Dorada hacia el poniente de la capital, con tres nuevas estaciones: Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio.
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La ampliación contempla 4.6 kilómetros subterráneos y permitirá conectar con la Línea 1 del Metro y el Tren Interurbano México-Toluca, conocido como El Insurgente.
Una obra que comenzó hace una década
La ampliación de la Línea 12 comenzó en julio de 2016, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con la intención de extender el recorrido desde Mixcoac hasta Observatorio.
El proyecto debía concluir originalmente en diciembre de 2018, pero los trabajos se prolongaron durante los gobiernos de Miguel Ángel Mancera, Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno, Martí Batres y Clara Brugada, actual jefa de gobierno de la capital.
Uno de los factores que complicaron la construcción fue el tipo de suelo en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con las explicaciones de las autoridades, en la zona había antiguas minas y rellenos de cascajo y otros materiales, lo que obligó a avanzar con precauciones para proteger las viviendas y evitar afectaciones en la superficie.
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En algunos puntos, los trabajos avanzaron apenas unos metros al mes, ya que la construcción del túnel requirió técnicas para consolidar el terreno, revestimientos de concreto y monitoreo de posibles deformaciones.
La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) ha señalado que estas medidas buscan reducir el riesgo de hundimientos y prolongar la vida útil de la infraestructura.
Con el túnel terminado, el proyecto entra en una etapa distinta, pero eso no significa que las estaciones estén listas.
En julio de 2026, las autoridades reportaron que Valentín Campa y Álvaro Obregón seguían en construcción, mientras que la terminal Observatorio también requería trabajos para completar la conexión.
El reto de los trenes para atender a más pasajeros
La ampliación de la Línea 12 no solo requiere terminar las estaciones y poner a punto los sistemas ferroviarios. También implica contar con suficientes trenes para transportar a los pasajeros que se incorporarán al servicio cuando la ruta llegue a Observatorio.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro contempla un proyecto para adquirir 12 trenes adicionales, con los que la flota de la Línea Dorada pasaría de 30 a 42 unidades. El objetivo es aumentar la capacidad de transporte una vez que se extienda el recorrido desde Mixcoac hasta Observatorio.
En la documentación oficial publicada, el Metro explica que la adquisición busca responder al incremento esperado de pasajeros en el poniente de la Ciudad de México. También advierte que, sin los trenes adicionales, la demanda podría superar la capacidad disponible y generar mayores tiempos de espera y aglomeraciones.
El documento técnico del Fideicomiso del Metro detalla que el proceso contempla cuatro etapas: licitar y firmar el contrato, adquirir los equipos y componentes, fabricar un tren prototipo compatible con las instalaciones y las unidades existentes, y producir en serie los otros 11 trenes.
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La disponibilidad de trenes es un factor relevante para la futura operación de la ampliación. La terminación del túnel y de las estaciones permitirá completar la infraestructura, pero la capacidad del servicio también dependerá de los trenes que estén disponibles para atender la demanda.
¿Cuándo llegará la Línea 12 a Observatorio?
De acuerdo con la información difundida por autoridades y reportada en julio y septiembre de 2026, la ampliación tiene como horizonte concluir en 2028 y comenzar a operar en 2029. La fecha implica que el tramo Mixcoac-Observatorio todavía no estará disponible para los usuarios durante varios años.
La obra contempla una inversión aproximada de 11,000 millones de pesos, financiada con recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). La ampliación busca beneficiar a alrededor de 220,000 usuarios diarios, según cifras compartidas por ATTRAPI.
Cuando entre en funcionamiento, el nuevo tramo incorporará las estaciones Valentín Campa, Álvaro Obregón y Observatorio. Esta última será especialmente relevante por su conexión con la Línea 1 del Metro y con el Tren Interurbano México-Toluca, además de la infraestructura de transporte que se concentra en el poniente de la ciudad.
Sin embargo, para que esa conexión se traduzca en una mejora para los pasajeros, no bastará con que el túnel esté terminado. La conclusión de las estaciones, la instalación de los sistemas ferroviarios y la adquisición de trenes suficientes serán piezas clave para evitar que el aumento de usuarios termine por saturar el servicio.
La Línea 12 ya tiene el camino subterráneo hacia Observatorio, pero el reto ahora es completar la infraestructura y garantizar que haya capacidad para mover a los pasajeros que se sumarán a su recorrido.