Comprar una casa o departamento es una de las metas para los jóvenes mexicanos, sin embargo, conseguir el dinero ya no es atractivo en un banco y, ahora buscan hacerlo por propios ahorros o recurrir a préstamos a sus padres, familia o hasta amistades, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2026 señala que apenas el 14.6% de las personas que necesitan o planean comprar o construir una vivienda independiente considera solicitar un crédito bancario o de alguna institución financiera privada.
Es decir, solo una de cada siete personas contempla esta opción.