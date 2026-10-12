Viviendas con más metros cuadrados
La diferencia entre ambas zonas también está en el tipo de inmueble disponible. En las áreas céntricas la opción más asequible se encuentra en departamentos pequeños o lofts.
En contraste, la oferta en Iztapalapa se compone principalmente de inmuebles tradicionales y espacios de dos a tres recámaras. Las opciones se distribuyen entre casas, con 56%, y departamentos, con 44%, según el Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI).
Para Enrique, esa combinación de espacio, precio y ubicación será decisiva. Las alternativas que ha revisado en el oriente de la capital ofrecen características que hoy no puede pagar en la Condesa, pero también plantean un cambio en su rutina.
“Entre los 6,000 y 8,000 pesos se puede encontrar buenas opciones en Iztapalapa:(lugares) espaciosos, con buenos acabados. El cambio significaría perder dos horas de vida diarias en el tráfico, pero a veces hay sacrificios que valen la pena”, añade.
Aumenta la plusvalía de inmuebles en venta
El interés habitacional también alcanza al mercado de compraventa en Iztapalapa. Según el INVAPREVI, el valor promedio de los inmuebles es de 26,296 pesos por metro cuadrado, frente a los 59,555 pesos del promedio de la Ciudad de México.
Leonardo González Tejeda, CIO de Homepty y profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey explica que la demanda y el desarrollo de infraestructura, como el Cablebús y las Utopías, fortalecen el posicionamiento residencial de la alcaldía, con efectos sobre los precios.
“Es un mercado que está en transición, dada la evolución de los precios y los jóvenes que buscan independencia de la casa de sus padres. En Iztapalapa, se prevé que crezcan los precios en torno a 10% en 2027”, dice.
Enrique no ha concretado una mudanza. Hasta ahora, el cuarto en la Condesa le permite mantener un gasto que considera manejable, aunque deba renunciar a una vivienda con espacios separados para descansar, cocinar o recibir visitas.
“Es una ubicación muy privilegiada, pero el espacio es pequeño, eso lo vuelve complicado, pero es lo asequible”, añade.