El Metro de CDMX planeó 61 estaciones para 2030, pero estas aún no existen a cuatro años de la meta

Detrás de esa distancia entre el plan y el mapa actual hay algo más que retrasos. Durante estos años, los recursos se concentraron en reconstruir líneas antiguas, atender problemas del subsuelo y reforzar algunos corredores con Trolebús, Cablebús, Metrobús, Mexibús y autobuses.

Las 61 estaciones que todavía faltan en el mapa





Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La expansión más ambiciosa estaba reservada para la Línea 4. El Plan Maestro proponía llevarla desde Martín Carrera hasta Tepexpan mediante 21 estaciones y otros 25.59 kilómetros de recorrido. Hacia el otro extremo, desde Santa Anita hasta Periférico, agregaría otras 10 estaciones.

Solo esas dos obras representarían 31 de las 61 estaciones contempladas. Además, la extensión hacia Tepexpan era la que mayor cantidad de pasajeros nuevos podía atraer: el modelo calculó 424,582 usuarios diarios.

El resto de la expansión se repartía así:

- Línea 5, Politécnico–Tlalnepantla: seis estaciones y 6.48 km

- Línea A, La Paz–Chalco: seis estaciones y 13.19 km

- Línea 6, Martín Carrera–Villa de Aragón: cinco estaciones y 5.69 km

- Línea 8, Constitución de 1917–Santa Marta: cuatro estaciones y 7.05 km

- Línea 12, Mixcoac–Observatorio: tres estaciones y 4.10 km

- Línea 8, Garibaldi–La Raza: tres estaciones y 3.16 km

- Línea B, Buenavista–Colegio Militar: dos estaciones y 2.04 km

- Línea 9, Tacubaya–Observatorio: una estación y 1.46 km.



No todas tenían el mismo peso dentro del plan. La extensión de la Línea 5 hasta Tlalnepantla, por ejemplo, podía captar 149,554 pasajeros adicionales, mientras que la Línea A hacia Chalco sumaría 104,932.

Más llamativo era el caso de la Línea B. Aunque solo requería dos estaciones entre Buenavista y Colegio Militar, el estudio calculó 34,841 usuarios nuevos por cada kilómetro construido y concluyó que debía ser una de las primeras ampliaciones en ejecutarse después de las líneas 12 y 9.