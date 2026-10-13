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Infraestructura

Extender la Línea B a Colegio Militar puede reducir la saturación de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro en hora pico

El Plan Maestro encontró en un tramo de apenas 2.04 kilómetros una conexión capaz de redistribuir miles de viajes durante la hora pico.
mar 13 octubre 2026 07:48 PM
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Andenes de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México saturados de pasajeros, con señalización hacia Tasqueña.
El Plan Maestro 2018–2030 proyectó extender la Línea B desde Buenavista hasta Colegio Militar con dos nuevas estaciones y 2.04 kilómetros adicionales. (X: @MetroCDMX)

La Línea B del Metro termina actualmente en Buenavista, pero el Plan Maestro 2018–2030 propuso extenderla hasta Colegio Militar, donde conectaría con la Línea 2. El proyecto requiere apenas 2.04 kilómetros adicionales, dos estaciones y dos trenes para modificar la manera en que parte de los pasajeros se distribuye por la red.

Su importancia no está solamente en sumar un nuevo enlace. Las simulaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) encontraron que esta ampliación podría reducir la saturación de las tres líneas con mayor demanda durante las primeras horas del día.

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Una ampliación de 2.04 kilómetros sumaría más de 71,000 pasajeros diarios

El proyecto llevaría la Línea B desde Buenavista hasta Colegio Militar mediante dos nuevas estaciones. Para cubrir el recorrido, el Plan Maestro calcula que serían necesarios únicamente dos trenes adicionales.

A pesar de su corta longitud, la ampliación incorporaría alrededor de 71,075 usuarios diarios a la Línea B en un día laborable. Esa relación entre infraestructura construida y pasajeros captados terminó convirtiéndose en una de sus principales ventajas frente a otras propuestas del Metro.

Por cada kilómetro nuevo, el tramo alcanzaría 34,841 usuarios adicionales, el mayor rendimiento entre todas las extensiones evaluadas. La ampliación de la Línea 5 hacia Tlalnepantla obtuvo 23,079 usuarios por kilómetro y la Línea 4 rumbo a Tepexpan llegó a 16,592.

Al comparar el beneficio contra la extensión completa de la red, Buenavista–Colegio Militar también quedó en segundo lugar, con 18,461 usuarios por kilómetro, únicamente detrás de la propuesta de Línea 5, que alcanzó 31,712.

Tren naranja del Metro de la Ciudad de México detenido en una estación, visto de costado y con la cabina al frente.
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El Metro de CDMX planeó 61 estaciones para 2030, pero estas aún no existen a cuatro años de la meta

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La conexión quitaría pasajeros de las Líneas 1, 2 y 3 durante la hora pico

Para estimar cómo cambiarían los viajes dentro del Metro, el STC utilizó el programa EMME 4 con aforos de 2017 y matrices de origen-destino correspondientes al periodo de mayor demanda de la mañana, entre las 06:00 y las 09:00 horas.

La ampliación Buenavista–Colegio Militar fue la única de las propuestas analizadas capaz de reducir simultáneamente la carga de las Líneas 1, 2 y 3. Durante ese periodo, el modelo proyectó:

- Línea 1: 2,169 usuarios menos

- Línea 2: 490 usuarios menos

- Línea 3: 2,990 usuarios menos

- Línea 6: 517 usuarios menos

- Línea 7: 652 usuarios menos

- Línea 8: 1,743 usuarios menos

- Línea 9: 758 usuarios menos

- Línea B: 19,901 usuarios adicionales

Así, la Línea B no solo ganaría pasajeros con la ampliación: también absorbería viajes que actualmente pasan por otros corredores y aliviaría algunos de los tramos más cargados de la red.

Si era una prioridad para el STC, ¿por qué no se ha construido la ampliación a Colegio Militar?

El Plan Maestro no planteó construir de inmediato la ampliación de la Línea B. Primero debían concluir los proyectos que ya estaban más avanzados: Línea 12 de Mixcoac a Observatorio y Línea 9 de Tacubaya a Observatorio. Buenavista–Colegio Militar aparecía como la siguiente extensión recomendada una vez terminados esos trabajos.

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Esa secuencia todavía no se ha cumplido. La ampliación de la Línea 12 comenzó en 2015 y, aunque la excavación de su túnel concluyó en mayo de 2026, su entrada en servicio sigue proyectada hacia 2028. La extensión de la Línea 9 a Observatorio tampoco se ha concretado, por lo que el proyecto de Línea B permanece detrás de dos obras que el propio plan colocó antes en el calendario.

Mapa de la ampliación de la Línea 12 a Observatorio
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La Línea 12 ya tiene túnel hasta Observatorio, pero aún enfrenta un obstáculo que llevará años resolver

Durante esos años también cambió la prioridad de inversión del Metro. Buena parte de los recursos se concentró en rehabilitar la infraestructura existente: la renovación integral de la Línea 1 costó alrededor de 37,000 millones de pesos y para la Línea 3 se contemplan otros 40,000 millones, mientras el sistema debe mantener 226.5 kilómetros de red, 195 estaciones y más de 380 trenes.

El propio Plan Maestro ya advertía obstáculos como restricciones presupuestales, liberación tardía de recursos, dependencia de proveedores extranjeros y rezagos de mantenimiento. En ese contexto, abrir nuevas extensiones comenzó a competir directamente con la necesidad de renovar líneas que llevan décadas en servicio.

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