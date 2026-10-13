Extender la Línea B a Colegio Militar puede reducir la saturación de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro en hora pico

La conexión quitaría pasajeros de las Líneas 1, 2 y 3 durante la hora pico
Para estimar cómo cambiarían los viajes dentro del Metro, el STC utilizó el programa EMME 4 con aforos de 2017 y matrices de origen-destino correspondientes al periodo de mayor demanda de la mañana, entre las 06:00 y las 09:00 horas.
La ampliación Buenavista–Colegio Militar fue la única de las propuestas analizadas capaz de reducir simultáneamente la carga de las Líneas 1, 2 y 3. Durante ese periodo, el modelo proyectó:
- Línea 1: 2,169 usuarios menos
- Línea 2: 490 usuarios menos
- Línea 3: 2,990 usuarios menos
- Línea 6: 517 usuarios menos
- Línea 7: 652 usuarios menos
- Línea 8: 1,743 usuarios menos
- Línea 9: 758 usuarios menos
- Línea B: 19,901 usuarios adicionales
Así, la Línea B no solo ganaría pasajeros con la ampliación: también absorbería viajes que actualmente pasan por otros corredores y aliviaría algunos de los tramos más cargados de la red.
Si era una prioridad para el STC, ¿por qué no se ha construido la ampliación a Colegio Militar?
El Plan Maestro no planteó construir de inmediato la ampliación de la Línea B. Primero debían concluir los proyectos que ya estaban más avanzados: Línea 12 de Mixcoac a Observatorio y Línea 9 de Tacubaya a Observatorio. Buenavista–Colegio Militar aparecía como la siguiente extensión recomendada una vez terminados esos trabajos.