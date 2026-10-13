Extender la Línea B a Colegio Militar puede reducir la saturación de las Líneas 1, 2 y 3 del Metro en hora pico

Una ampliación de 2.04 kilómetros sumaría más de 71,000 pasajeros diarios

El proyecto llevaría la Línea B desde Buenavista hasta Colegio Militar mediante dos nuevas estaciones. Para cubrir el recorrido, el Plan Maestro calcula que serían necesarios únicamente dos trenes adicionales.

A pesar de su corta longitud, la ampliación incorporaría alrededor de 71,075 usuarios diarios a la Línea B en un día laborable. Esa relación entre infraestructura construida y pasajeros captados terminó convirtiéndose en una de sus principales ventajas frente a otras propuestas del Metro.

Por cada kilómetro nuevo, el tramo alcanzaría 34,841 usuarios adicionales, el mayor rendimiento entre todas las extensiones evaluadas. La ampliación de la Línea 5 hacia Tlalnepantla obtuvo 23,079 usuarios por kilómetro y la Línea 4 rumbo a Tepexpan llegó a 16,592.

Al comparar el beneficio contra la extensión completa de la red, Buenavista–Colegio Militar también quedó en segundo lugar, con 18,461 usuarios por kilómetro, únicamente detrás de la propuesta de Línea 5, que alcanzó 31,712.

