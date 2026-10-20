¿Usas la Línea 3 del Metro? Estas son las obras previstas, los cierres y las fechas que debes conocer

El proyecto contempla una inversión anunciada de alrededor de 41,000 millones de pesos e incluye la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución de vías y la modernización de los sistemas de control, señalización y energía.

¿Cuándo comienzan las obras de la Línea 3 del Metro?

En julio, las autoridades capitalinas señalaron que durante el resto de 2026 no habría cierres ni interrupciones del servicio por estas obras y que los trabajos se organizarían por etapas para reducir las afectaciones a los pasajeros.



Esta línea del transporte resulta clave para trabajadores que se desplazan al centro de la capital, además de los universitarios que viajan a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM).

Por ello, las autoridades señalaron que, durante una etapa, se realizarán intervenciones en la noche y los fines de semana, además de trabajar por horarios y tramos cuando sea necesario.

Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado un calendario definitivo que detalle qué estaciones podrían tener cierres temporales, en qué fechas y durante cuánto tiempo.