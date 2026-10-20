¿Usas la Línea 3 del Metro? Estas son las obras previstas, los cierres y las fechas que debes conocer

Si utilizas la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México para moverte entre Indios Verdes y Universidad, conviene tener presentes los planes de renovación del servicio. El Gobierno capitalino prepara una intervención integral para modernizar trenes, vías, estaciones y sistemas eléctricos.
Tan solo de abril a junio de 2026 , entre las cinco estaciones más utilizadas de todo el sistema están Universidad e Indios Verdes. Por lo que, esta renovación busca atender el desgaste acumulado de una de las rutas más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).