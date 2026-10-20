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Infraestructura

¿Usas la Línea 3 del Metro? Estas son las obras previstas, los cierres y las fechas que debes conocer

La Línea 3 conecta Indios Verdes con Universidad y cuenta con 21 estaciones que forman parte del proyecto de renovación integral.
mar 20 octubre 2026 04:47 PM
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Estación de la Línea 3 del metro de la CDMX, se ve el mapa y un convoy llegar.
El plan de modernización contempla una inversión anunciada de alrededor de 41,000 millones de pesos y la adquisición de 45 trenes nuevos. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Si utilizas la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México para moverte entre Indios Verdes y Universidad, conviene tener presentes los planes de renovación del servicio. El Gobierno capitalino prepara una intervención integral para modernizar trenes, vías, estaciones y sistemas eléctricos.

Tan solo de abril a junio de 2026 , entre las cinco estaciones más utilizadas de todo el sistema están Universidad e Indios Verdes. Por lo que, esta renovación busca atender el desgaste acumulado de una de las rutas más utilizadas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

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El proyecto contempla una inversión anunciada de alrededor de 41,000 millones de pesos e incluye la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución de vías y la modernización de los sistemas de control, señalización y energía.

¿Cuándo comienzan las obras de la Línea 3 del Metro?

En julio, las autoridades capitalinas señalaron que durante el resto de 2026 no habría cierres ni interrupciones del servicio por estas obras y que los trabajos se organizarían por etapas para reducir las afectaciones a los pasajeros.

Obras de modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol
Modernización de Línea 3 del Metro de CDMX iniciará después del Mundial de Futbol Tras el Mundial de Futbol de Norteamérica, la Línea 3 -que corre de Universidad a Indios Verdes- será sometida a una renovación total, como ocurrió con la Línea 1 del Metro.


Esta línea del transporte resulta clave para trabajadores que se desplazan al centro de la capital, además de los universitarios que viajan a Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM).

Por ello, las autoridades señalaron que, durante una etapa, se realizarán intervenciones en la noche y los fines de semana, además de trabajar por horarios y tramos cuando sea necesario.

Sin embargo, hasta ahora no se ha publicado un calendario definitivo que detalle qué estaciones podrían tener cierres temporales, en qué fechas y durante cuánto tiempo.

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¿Qué estaciones de la Línea 3 serán intervenidas?

La Línea 3 conecta Indios Verdes , al norte de la capital, con Universidad, al sur, y cuenta con 21 estaciones. La renovación contempla intervenir toda la ruta, por lo que no se trata únicamente de reparar una estación o un tramo específico.

Entre los trabajos previstos están:

Sustitución de vías: se renovará la infraestructura ferroviaria a lo largo de la línea.

Modernización de los sistemas eléctricos y electromecánicos: las intervenciones buscan mejorar el funcionamiento y la confiabilidad de las instalaciones.

Actualización del control y la señalización: se renovarán sistemas que permitan regular la circulación de los trenes.

línea 3 metro
La Línea 3 del Metro será renovada con inversión pública y privada por 40,000 mdp La obra será una intervención mayor para mejorar el servicio en la Línea 3 del Metro CDMX, la cual mueve a 1.1 millones de pasajeros por día, indica Juan Pablo de Botton, secretario de Finanzas.

Rehabilitación de estaciones: se contempla modernizar las 21 estaciones.

Atención a hundimientos: las autoridades han identificado este problema como una prioridad en zonas de la línea, entre ellas La Raza e Indios Verdes.

Adquisición de trenes: el objetivo es aumentar la capacidad de transporte y mejorar la frecuencia del servicio.

¿Habrá cierres de estaciones y servicio de RTP?

Las autoridades han planteado que la remodelación se realice con el menor impacto posible para los usuarios.

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Por ahora, no es posible ofrecer una lista confirmada de estaciones que cerrarán, fechas específicas ni rutas de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Esos datos dependerán del programa operativo que publique el STC Metro para cada fase.

Si la línea forma parte de tu recorrido diario, una recomendación es revisar los avisos oficiales antes de salir, especialmente cuando se anuncien trabajos nocturnos o durante fines de semana.

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Mota-Engil México fue asignada para desarrollar el proyecto mediante un esquema de coinversión, sujeto a condiciones administrativas y financieras. (Diana Zavala)

También conviene considerar tiempo adicional para transbordos si las autoridades llegan a modificar el servicio por tramos.

¿Quién realizará las obras de la Línea 3?

En septiembre de 2026, el Gobierno capitalino asignó a Mota-Engil México el proyecto de renovación integral mediante un esquema de coinversión. La formalización quedó sujeta a condiciones administrativas y financieras, incluida la evaluación correspondiente y los mecanismos de autorización presupuestaria.

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