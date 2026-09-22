Línea 3 del Metro CDMX será renovada por Mota-Engil, luego de participar en el Tren Maya

Mota-Engil y el Tren Maya
Mota-Engil tiene una trayectoria internacional en ingeniería, construcción y desarrollo de infraestructura . En México participó en la construcción de las secciones 1 y 5 del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
El proyecto ferroviario se planteó como una vía para reactivar la actividad económica en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.
Al referirse a su participación, Mota-Engil destacó que “el contrato corresponde al mayor proyecto de inversión ferroviaria pública de los últimos años en América Latina”.
Otros proyectos ferroviarios
Además del Tren Maya, Mota Engil se ha involucrado en proyectos de transporte, entre ellos:
Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara
Mota-Engil participó en la ampliación de esta línea para la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La empresa describe una obra de 14 kilómetros de vía, con nueve kilómetros en viaducto y cinco en túnel, además de 12 estaciones.
Metro de Monterrey
Participa en la construcción de las nuevas líneas 4 y 6. El Gobierno de Nuevo León identifica ambas obras como parte del contrato de la empresa y reporta frentes de trabajo en las dos líneas.
Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara
La empresa de origen portugués se involucró en el diseño y la construcción del sistema ferroviario eléctrico de esta línea. De acuerdo con la compañía, el proyecto se desarrolló mediante un esquema de colaboración público-privada que contempla obligaciones a lo largo de 38 años.
Tren de pasajeros Querétaro–Irapuato
Un grupo integrado por empresas de Mota-Engil obtuvo la adjudicación para diseñar y construir 70.7 kilómetros del tramo entre la zona industrial de Apaseo el Grande e Irapuato.
Así, la Línea 3 tendrá la participación de una de las empresas con mayor protagonismo en los sistemas de transporte sobre rieles del país. Mota Engil asumirá la renovación de un corredor donde la obra deberá convivir con la demanda cotidiana de más de un millón de pasajeros.