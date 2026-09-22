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Infraestructura

Línea 3 del Metro CDMX será renovada por Mota-Engil, luego de participar en el Tren Maya

La propuesta de la empresa para la Línea 3 contempla pagos acumulados por 25,180 millones de pesos, 43% menos que la oferta encabezada por ICA, de acuerdo con las autoridades.
mar 22 septiembre 2026 09:03 PM
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Personas esperando abordar el tren en la estación Eugenia de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.
Mota-Engil estará a cargo de la renovación de la Línea 3 del Metro, que conecta Indios Verdes con Universidad. (Diana Zavala)

La renovación de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México quedó en manos de una empresa con experiencia previa en obras ferroviarias del país. Se trata de la constructora portuguesa Mota-Engil, la cual participó en el desarrollo del Tren Maya.

Previamente, el gobierno capitalino estimó una inversión de 40,000 millones de pesos para adquirir 45 trenes, rehabilitar las vías y modernizar las 21 estaciones del corredor que une Indios Verdes con Universidad.

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La intervención, que abarca una línea de 23 kilómetros que transporta diariamente a más de un millón de usuarios, está planeada para iniciar en 2027.

“Vamos paso a paso, como siempre lo dijimos desde el inicio: línea a línea, tren a tren, y con inversiones históricas; revirtiendo décadas de desgaste que ha tenido el Metro desde hace 50 años”, aseguró Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 (FICO) emitió este lunes el fallo del procedimiento para seleccionar al inversionista con el que se prevé formalizar el p royecto de coinversión para la renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Luego de un procedimiento abierto en el que se registraron 11 interesados, entre ellos ICA Constructora, Mota Engil México fue la seleccionada por cumplir, según las autoridades, con los requisitos y presentar el proyecto con el menor costo.

Su acumulado de pagos por disponibilidad y operación, de 25,180 millones de pesos, resultó 43% inferior al de la propuesta de ICA.

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Descartan privatización del metro

Pese a que el proyecto ha sido denominado de “coinversión”, la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de Movilidad (Semovi) aseguraron que no implica la privatización de la Línea 3 ni del Metro.

“El STC conservará la operación del servicio, el Gobierno de la Ciudad mantendrá la rectoría del proyecto y la tarifa no se modifica”, aseguraron las autoridades.

La Línea 3 tiene siete transbordos con otras líneas del Metro y 13 conexiones con la red del Metrobús. Su terminal en Indios Verdes también recibe a personas procedentes de municipios conurbados del Estado de México.

Por esa función, el gobierno capitalino plantea reducir las afectaciones al servicio durante las obras. La jefa de Gobierno expuso que se buscará realizar parte de los trabajos durante las noches y los fines de semana.

Además, descartó que la inversión implique un aumento en la tarifa, por lo que el boleto seguirá costando cinco pesos. Brugada sostuvo que mantener ese precio no supone dejar de invertir en el sistema.

“Recordar que, a pesar de eso, no es que dejemos una tarifa barata y que el Metro se vaya para abajo; tan sólo en este año tiene 25,000 millones de pesos el presupuesto”, subrayó.

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Mota-Engil y el Tren Maya

Mota-Engil tiene una trayectoria internacional en ingeniería, construcción y desarrollo de infraestructura . En México participó en la construcción de las secciones 1 y 5 del Tren Maya, una de las obras emblemáticas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El proyecto ferroviario se planteó como una vía para reactivar la actividad económica en Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

Al referirse a su participación, Mota-Engil destacó que “el contrato corresponde al mayor proyecto de inversión ferroviaria pública de los últimos años en América Latina”.

Otros proyectos ferroviarios

Además del Tren Maya, Mota Engil se ha involucrado en proyectos de transporte, entre ellos:

Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara

Mota-Engil participó en la ampliación de esta línea para la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La empresa describe una obra de 14 kilómetros de vía, con nueve kilómetros en viaducto y cinco en túnel, además de 12 estaciones.

Metro de Monterrey

Participa en la construcción de las nuevas líneas 4 y 6. El Gobierno de Nuevo León identifica ambas obras como parte del contrato de la empresa y reporta frentes de trabajo en las dos líneas.

Línea 4 del Tren Ligero de Guadalajara

La empresa de origen portugués se involucró en el diseño y la construcción del sistema ferroviario eléctrico de esta línea. De acuerdo con la compañía, el proyecto se desarrolló mediante un esquema de colaboración público-privada que contempla obligaciones a lo largo de 38 años.

Tren de pasajeros Querétaro–Irapuato

Un grupo integrado por empresas de Mota-Engil obtuvo la adjudicación para diseñar y construir 70.7 kilómetros del tramo entre la zona industrial de Apaseo el Grande e Irapuato.

Así, la Línea 3 tendrá la participación de una de las empresas con mayor protagonismo en los sistemas de transporte sobre rieles del país. Mota Engil asumirá la renovación de un corredor donde la obra deberá convivir con la demanda cotidiana de más de un millón de pasajeros.

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Infraestructura general Metro

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