Línea 3 del Metro CDMX será renovada por Mota-Engil, luego de participar en el Tren Maya

La intervención, que abarca una línea de 23 kilómetros que transporta diariamente a más de un millón de usuarios, está planeada para iniciar en 2027.

“Vamos paso a paso, como siempre lo dijimos desde el inicio: línea a línea, tren a tren, y con inversiones históricas; revirtiendo décadas de desgaste que ha tenido el Metro desde hace 50 años”, aseguró Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

El Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 (FICO) emitió este lunes el fallo del procedimiento para seleccionar al inversionista con el que se prevé formalizar el p royecto de coinversión para la renovación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Luego de un procedimiento abierto en el que se registraron 11 interesados, entre ellos ICA Constructora, Mota Engil México fue la seleccionada por cumplir, según las autoridades, con los requisitos y presentar el proyecto con el menor costo.

Su acumulado de pagos por disponibilidad y operación, de 25,180 millones de pesos, resultó 43% inferior al de la propuesta de ICA.

