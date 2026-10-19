Así quedará el nuevo mapa del Cablebús en CDMX y estas son las fechas estimadas de apertura

Línea 6: conectar Milpa Alta con Tláhuac
En el suroriente, la Línea 6 enlazará Milpa Alta con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tláhuac, donde los usuarios podrán conectar con la Línea 12 del Metro.
El proyecto contempla aproximadamente 12.3 kilómetros y siete estaciones. Entre los puntos previstos están Tláhuac, Santiago Tulyehualco, San Juan Ixtayopan, San Antonio Tecómitl, San Francisco Tecoxpa y Milpa Alta, aunque los detalles de algunos tramos deben consultarse en la información oficial más reciente, debido a los procesos relacionados con los pueblos originarios.
La ruta busca ofrecer una alternativa a quienes se desplazan desde pueblos y localidades del suroriente hacia zonas con más opciones de transporte. El trayecto completo se ha estimado en alrededor de 35 a 45 minutos, dependiendo de la versión del proyecto y de los datos divulgados por las autoridades.
La conexión también puede facilitar los viajes que hoy requieren combinar distintos medios de transporte para llegar al Metro. Sin embargo, la reducción efectiva de los tiempos dependerá de las estaciones definitivas, la frecuencia del servicio y las conexiones disponibles cuando la línea entre en operación.
¿Cuándo estarán listas las nuevas líneas del Cablebús?
Las líneas 4, 5 y 6 forman parte de la ampliación de la red de Cablebús impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.
Por ahora, la Línea 4 tiene como fecha anunciada de conclusión diciembre de 2027. Para la Línea 5 y Línea 6 las autoridades estiman que deberían estar listo entre 2028 y 2029.
El cambio principal en el mapa de movilidad será la incorporación de conexiones directas desde zonas que hoy tienen recorridos largos hacia estaciones del Metro y otros puntos de intercambio.
Para quienes viven en las áreas beneficiadas, la utilidad del Cablebús dependerá no solo de la duración del trayecto en cabina, sino también de la distancia hasta la estación, los transbordos y la frecuencia del servicio.