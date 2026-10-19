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Infraestructura

Así quedará el nuevo mapa del Cablebús en CDMX y estas son las fechas estimadas de apertura

Los proyectos contemplan recorridos estimados de entre 35 y 45 minutos en algunas de sus rutas, además contemplan conexiones con Ciudad Universitaria, Mixcoac y el Metro de Tláhuac.
lun 19 octubre 2026 06:52 PM
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Estación del cablebús.
Las nuevas conexiones buscan mejorar los traslados desde colonias y pueblos del sur y poniente de la capital hacia puntos como Ciudad Universitaria, Mixcoac y Tláhuac. (Gobierno de México)

La Ciudad de México prepara una nueva etapa de expansión del Cablebús con las líneas 4, 5 y 6, con esto se busca conectar zonas altas y periféricas de la capital con estaciones del Metro como Ciudad Universitaria y otros puntos de la red de transporte público.

Las nuevas rutas abarcan el sur, el suroriente y el poniente de la ciudad, con conexiones que pasarán por las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tláhuac y Milpa Alta. En conjunto, los proyectos contemplan cerca de 40 kilómetros adicionales de infraestructura.

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Línea 4: de los Pedregales de Tlalpan a Ciudad Universitaria

La Línea 4 conectará la zona de Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con Ciudad Universitaria, en Coyoacán. El proyecto contempla 11.4 kilómetros y nueve estaciones, con un recorrido estimado de alrededor de 40 minutos.

Las estaciones serían Pedregal de San Nicolás, Cultura Maya, Deportivo Independencia, Ceforma, Campo Xóchitl, Vasco de Quiroga, Perisur, Cantera y Universidad.

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Con esta ruta, habitantes de colonias del Ajusco y los Pedregales tendrán una alternativa para acercarse a CU y enlazarse con otros sistemas de transporte.

La conexión busca reducir el tiempo que actualmente pueden tomar los desplazamientos por la zona, donde el tránsito sobre la carretera Picacho-Ajusco puede alargar los viajes. De acuerdo con el Gobierno federal, la línea está diseñada para atender una demanda estimada de 65,000 personas usuarias al día.

En agosto de 2026, las autoridades informaron que la obra tenía un avance de 20% y que la conclusión estaba prevista para diciembre de 2027.

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Línea 5: de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón a Mixcoac

La Línea 5 conectará zonas de Magdalena Contreras y Álvaro Obregón con Mixcoac, en Benito Juárez, donde se prevé facilitar el transbordo con la Línea 12 del Metro.

Con una longitud aproximada de 15.37 kilómetros y 12 estaciones, el proyecto está diseñado para beneficiar a más de 137,000 habitantes de 61 colonias, según información publicada por la alcaldía La Magdalena Contreras.

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Las nuevas rutas del Cablebús buscan acercar a los habitantes de zonas periféricas a la red de transporte público de la CDMX. (Fotos de Twitter Cablebús/ Gobierno CDMX/ Funcionarios)

Entre las estaciones contempladas están Mixcoac, Olivar del Conde, Santa Lucía, Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Glaciar, El Tanque, Barros Sierra, Oasis y Lomas de la Era.

El diseño incluye una ruta que llegará a Oyamel y San Bartolo Ameyalco.

La nueva conexión busca acercar a habitantes de zonas altas del poniente a otros puntos de la ciudad sin depender exclusivamente de los traslados por superficie.

Las estimaciones difundidas sobre el proyecto sitúan en alrededor de 40 minutos el viaje entre Oyamel y Mixcoac, aunque el tiempo final dependerá de la operación del sistema.

La construcción de esta línea comenzó en 2026 y para octubre, la alcaldía reportó que el proyecto contempla conexiones con otros servicios, como RTP, Trolebús, Metro y transporte concesionado.

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Línea 6: conectar Milpa Alta con Tláhuac

En el suroriente, la Línea 6 enlazará Milpa Alta con el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Tláhuac, donde los usuarios podrán conectar con la Línea 12 del Metro.

El proyecto contempla aproximadamente 12.3 kilómetros y siete estaciones. Entre los puntos previstos están Tláhuac, Santiago Tulyehualco, San Juan Ixtayopan, San Antonio Tecómitl, San Francisco Tecoxpa y Milpa Alta, aunque los detalles de algunos tramos deben consultarse en la información oficial más reciente, debido a los procesos relacionados con los pueblos originarios.

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La ruta busca ofrecer una alternativa a quienes se desplazan desde pueblos y localidades del suroriente hacia zonas con más opciones de transporte. El trayecto completo se ha estimado en alrededor de 35 a 45 minutos, dependiendo de la versión del proyecto y de los datos divulgados por las autoridades.

La conexión también puede facilitar los viajes que hoy requieren combinar distintos medios de transporte para llegar al Metro. Sin embargo, la reducción efectiva de los tiempos dependerá de las estaciones definitivas, la frecuencia del servicio y las conexiones disponibles cuando la línea entre en operación.

¿Cuándo estarán listas las nuevas líneas del Cablebús?

Las líneas 4, 5 y 6 forman parte de la ampliación de la red de Cablebús impulsada por el Gobierno de la Ciudad de México.

Por ahora, la Línea 4 tiene como fecha anunciada de conclusión diciembre de 2027. Para la Línea 5 y Línea 6 las autoridades estiman que deberían estar listo entre 2028 y 2029.

El cambio principal en el mapa de movilidad será la incorporación de conexiones directas desde zonas que hoy tienen recorridos largos hacia estaciones del Metro y otros puntos de intercambio.

Para quienes viven en las áreas beneficiadas, la utilidad del Cablebús dependerá no solo de la duración del trayecto en cabina, sino también de la distancia hasta la estación, los transbordos y la frecuencia del servicio.

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