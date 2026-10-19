Así quedará el nuevo mapa del Cablebús en CDMX y estas son las fechas estimadas de apertura

Línea 4: de los Pedregales de Tlalpan a Ciudad Universitaria

La Línea 4 conectará la zona de Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, con Ciudad Universitaria, en Coyoacán. El proyecto contempla 11.4 kilómetros y nueve estaciones, con un recorrido estimado de alrededor de 40 minutos.

Las estaciones serían Pedregal de San Nicolás, Cultura Maya, Deportivo Independencia, Ceforma, Campo Xóchitl, Vasco de Quiroga, Perisur, Cantera y Universidad.



Con esta ruta, habitantes de colonias del Ajusco y los Pedregales tendrán una alternativa para acercarse a CU y enlazarse con otros sistemas de transporte.

La conexión busca reducir el tiempo que actualmente pueden tomar los desplazamientos por la zona, donde el tránsito sobre la carretera Picacho-Ajusco puede alargar los viajes. De acuerdo con el Gobierno federal, la línea está diseñada para atender una demanda estimada de 65,000 personas usuarias al día.

En agosto de 2026, las autoridades informaron que la obra tenía un avance de 20% y que la conclusión estaba prevista para diciembre de 2027.