Circuito Interior tendría su propia Línea 0 de Metrobús, pero ¿qué cambios hay en su proyecto?

La Línea 0 de Metrobús que se anunció para Circuito Interior

El 20 de enero de 2025 , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de dos nuevas rutas de Metrobús: la Línea 0, sobre Circuito Interior, y la Línea 8, sobre Anillo Periférico, desde Alameda Oriente hasta Toreo.

La Línea 0 tendría una extensión aproximada de 46 kilómetros y buscaría mejorar la conectividad entre distintas zonas de la capital sin obligar a los pasajeros a atravesar el centro para realizar algunos recorridos.

La propuesta contemplaba un corredor perimetral que conectaría con estaciones de otros sistemas de transporte público.

El proyecto técnico del corredor Circuito Interior-Revolución-Patriotismo plantea conexiones con 34 estaciones de Metro, 28 de Metrobús y 22 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), de acuerdo con la información publicada por la empresa responsable del proyecto geométrico.

La intención era facilitar los desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad, distribuir mejor los viajes y ofrecer una alternativa para quienes recorren Circuito Interior. Sin embargo, el anuncio inicial no incluyó una fecha definitiva de apertura.