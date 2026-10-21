Circuito Interior tendría su propia Línea 0 de Metrobús, pero ¿qué cambios hay en su proyecto?

La Ciudad de México anunció una nueva Línea 0 de Metrobús que recorrería Circuito Interior a lo largo de 46 kilómetros y conectaría distintas zonas de la capital. Sin embargo, el proyecto que entró en operación es muy distinto a la proyección.
El cambio deja una pregunta para los usuarios: ¿se canceló la Línea 0 del Metrobús que recorrería Circuito Interior o solo se modificó una parte del proyecto?
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La Línea 0 de Metrobús que se anunció para Circuito Interior
El 20 de enero de 2025 , la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la creación de dos nuevas rutas de Metrobús: la Línea 0, sobre Circuito Interior, y la Línea 8, sobre Anillo Periférico, desde Alameda Oriente hasta Toreo.
La Línea 0 tendría una extensión aproximada de 46 kilómetros y buscaría mejorar la conectividad entre distintas zonas de la capital sin obligar a los pasajeros a atravesar el centro para realizar algunos recorridos.
La propuesta contemplaba un corredor perimetral que conectaría con estaciones de otros sistemas de transporte público.
El proyecto técnico del corredor Circuito Interior-Revolución-Patriotismo plantea conexiones con 34 estaciones de Metro, 28 de Metrobús y 22 Centros de Transferencia Modal (CETRAM), de acuerdo con la información publicada por la empresa responsable del proyecto geométrico.
La intención era facilitar los desplazamientos entre distintos puntos de la ciudad, distribuir mejor los viajes y ofrecer una alternativa para quienes recorren Circuito Interior. Sin embargo, el anuncio inicial no incluyó una fecha definitiva de apertura.
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¿Por qué cambió el proyecto?
La diferencia entre el anuncio original y la obra que se puso en marcha se hizo evidente durante 2025. En noviembre de ese año , el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, informó que comenzaría la construcción de la primera fase de la Línea 0, entre el Metro Chapultepec y Ciudad Universitaria.
Para entonces, el funcionario se refirió a un trolebús nuevo para ese tramo. Más adelante, los documentos presupuestarios del Gobierno capitalino identificaron expresamente la construcción de la Línea 0 del Trolebús, con recursos destinados al Servicio de Transportes Eléctricos.
El 11 de diciembre de 2025, durante la presentación del Paquete Económico de la Ciudad de México para 2026 , el Gobierno informó que se contemplaban 3,149 millones de pesos para construir la Línea 0 del Trolebús, de Chapultepec a Ciudad Universitaria.
La nueva ruta se incorporó a los proyectos de electromovilidad que la administración capitalina buscaba poner en operación antes del Mundial de Futbol de 2026. El 9 de junio de ese año fue inaugurada junto con la Línea 14 del Trolebús.
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¿Qué transporte sustituye a la Línea 0 de Metrobús?
La alternativa que ya opera es la Línea 0 del Trolebús, conocida como “El Chapulín”. Su recorrido conecta el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Chapultepec con Ciudad Universitaria, pero no cubre los 46 kilómetros planteados para el proyecto de Metrobús sobre Circuito Interior.
Estas son sus principales características:
Longitud: 22.1 kilómetros.
Terminales: Chapultepec y Ciudad Universitaria.
Alcaldías por las que pasa: Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Coyoacán.
Flota anunciada: 60 trolebuses eléctricos.
Demanda estimada: 65,000 usuarios al día.
Conexiones: Metro, Metrobús y otras líneas de trolebús.
Tarifa: 7 pesos por viaje.
La ruta busca conectar el poniente con el sur de la capital y ofrecer una alternativa de transporte eléctrico para estudiantes, trabajadores y otros usuarios que se desplazan hacia Ciudad Universitaria.
Aunque comparte el número cero con el proyecto anunciado para Metrobús, se trata de un servicio operado por el sistema de trolebuses y con un recorrido más corto que el corredor de Circuito Interior originalmente planteado.
¿Qué pasará con el proyecto para Circuito Interior?
El futuro de la Línea 0 de Metrobús sigue siendo una cuestión pendiente. En el primer informe de Gobierno 2024-2025 se incluyó un mapa conceptual del proyecto de Circuito Interior, mientras que otros documentos de planeación continuaron contemplando la construcción de una línea de Metrobús para esta vialidad.
Por lo que el corredor de 46 kilómetros no ha sido cancelado definitivamente. Por ahora, los usuarios sí cuentan con la Línea 0 del Trolebús entre Chapultepec y Ciudad Universitaria.
En cambio, no hay una fecha confirmada para la construcción o puesta en operación de una Línea 0 de Metrobús que recorra todo Circuito Interior.