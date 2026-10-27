El Metro de CDMX tuvo estacionamientos para miles de autos y pocos recuerdan qué pasó con ellos

Algunos de estos espacios se construyeron como edificios; otros eran estacionamientos al aire libre, instalados en terrenos cercanos a las estaciones.

Una tesis de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), elaborada por Enrique Ruiz López en 1987, estudió las instalaciones de transferencia en las terminales del Metro y el papel que podían desempeñar para conectar distintos medios de transporte.

¿Para qué servían los estacionamientos del Metro?

Durante las décadas de 1970 y 1980 se buscó que las personas llegaran en automóvil a una estación, lo dejaran en un espacio habilitado y siguieran su camino en Metro.

Los documentos de planeación y los estudios académicos permiten reconstruir la historia de los estacionamientos vinculados con el Metro de la Ciudad de México.



Con esto, quienes vivían lejos de una estación, podían combinar ambos medios de transporte sin conducir hasta su destino final, especialmente si este se encontraba en zonas de alta congestión.

El proyecto se relacionaba con el Plan Rector de Transporte y Vialidad de 1978, que buscaba coordinar la infraestructura vial con la expansión del transporte público.