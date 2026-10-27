De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal de Naucalpan, el proyecto cuenta con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuya propuesta de inversión asciende a los 15,160 millones de pesos.

“La movilidad metropolitana está por dar un paso importante con el proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista, una propuesta que busca conectar territorios, acercar oportunidades y mejorar los traslados de miles de personas”, indicó el gobierno municipal en sus redes sociales.

Además, se estima que el tren tenga hasta 192,000 pasajeros diarios debido a la alta demanda de movilidad entre el Estado de México y la capital del país.

La construcción todavía no tiene una fecha definida, pero el gobierno de Naucalpan informó que continúan los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades involucradas, así como en el diálogo con las comunidades por las que podría pasar el tren.





¿Por dónde pasará el Tren Naucalpan-Buenavista?

La ruta proyectada se distribuirá entre el Estado de México y la Ciudad de México. Del recorrido total, 7.4 kilómetros corresponderán a Naucalpan, mientras que los 7.2 kilómetros restantes atravesarán las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

El punto de partida previsto será San José Río Hondo, en territorio mexiquense, y la terminal se ubicará en Buenavista, en la capital.