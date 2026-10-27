El proyecto contempla una zona de influencia de 1.74 millones de habitantes, alrededor de 400,000 beneficiarios directos y 80,000 personas que viven en áreas con alto grado de marginación.
Las autoridades municipales también han sostenido acercamientos con empresarios e inversionistas de la región para presentar las oportunidades que podría generar la construcción de esta infraestructura ferroviaria.
¿En qué etapa está el tren ligero?
Conectar Naucalpan con el centro de la Ciudad de México mediante un tren ligero es una propuesta que lleva décadas sobre la mesa.
El proyecto fue impulsado por el alcalde Isaac Montoya Márquez y recibió el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, lo incluyó entre sus propuestas de campaña presidencial.
De acuerdo con información municipal, la Unión Europea participa desde la administración federal anterior en el financiamiento y ejecución de los estudios de preinversión.
“El Gobierno de Naucalpan continuará acompañando los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades federales y estatales, así como el diálogo con las comunidades involucradas en el eventual trazo”, indicó la autoridad municipal.
La propuesta ferroviaria surge en un municipio donde el crecimiento metropolitano ha incrementado el flujo vehicular y las necesidades de transporte.
El Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2025-2027 reconoce que el servicio de transporte público es insuficiente y que existen zonas de difícil acceso debido a las condiciones físicas del territorio.
Según datos de Data México retomados en el documento, el 64.5% de la población tarda, en promedio, 45.5 minutos en llegar a su trabajo , lo que representa aproximadamente 90 minutos diarios al considerar un trayecto de ida y vuelta de duración similar.
Además, la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi identificó que el 34% de la población ocupada del municipio trabajaba fuera del municipio, mientras que el 66% lo hacía dentro de su territorio.
Así el Tren Ligero de Naucalpan-Buenavista busca convertirse en una alternativa de movilidad para acercar la región con la capital, aunque su materialización dependerá de los resultados técnicos y de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.