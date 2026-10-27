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Tren Ligero Naucalpan-Buenavista tendrá una ruta que cruzará por tres alcaldías de la CDMX

La nueva conexión ferroviaria busca beneficiar a 400,000 habitantes de la zona metropolitana, donde los tiempos de traslado son un desafío cotidiano.
mar 27 octubre 2026 04:21 PM
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Unidades renovadas del Tren Ligero lucen rotuladas con la imagen del ajolote, figura que la Ciudad de México ha adoptado para promocionar la identidad nacional entre los visitantes de la Copa del Mundo 2026.
El proyecto del Tren Naucalpan-Buenavista estima una demanda de 192,000 pasajeros diarios. (Moisés Pablo Nava)

El proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista da un nuevo paso hacia su posible construcción. Autoridades municipales confirmaron avances en la iniciativa ferroviaria que busca conectar el Estado de México con la Ciudad de México .

La ruta contempla 14.6 kilómetros de recorrido desde San José Río Hondo, en Naucalpan, y llegaría hasta Buenavista, atravesando las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

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De acuerdo con información difundida por el gobierno municipal de Naucalpan, el proyecto cuenta con la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, cuya propuesta de inversión asciende a los 15,160 millones de pesos.

“La movilidad metropolitana está por dar un paso importante con el proyecto del Tren Ligero Naucalpan-Buenavista, una propuesta que busca conectar territorios, acercar oportunidades y mejorar los traslados de miles de personas”, indicó el gobierno municipal en sus redes sociales.

Además, se estima que el tren tenga hasta 192,000 pasajeros diarios debido a la alta demanda de movilidad entre el Estado de México y la capital del país.

La construcción todavía no tiene una fecha definida, pero el gobierno de Naucalpan informó que continúan los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades involucradas, así como en el diálogo con las comunidades por las que podría pasar el tren.

Estación del cablebús.
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Así quedará el nuevo mapa del Cablebús en CDMX y estas son las fechas estimadas de apertura


¿Por dónde pasará el Tren Naucalpan-Buenavista?

La ruta proyectada se distribuirá entre el Estado de México y la Ciudad de México. Del recorrido total, 7.4 kilómetros corresponderán a Naucalpan, mientras que los 7.2 kilómetros restantes atravesarán las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc.

El punto de partida previsto será San José Río Hondo, en territorio mexiquense, y la terminal se ubicará en Buenavista, en la capital.

Mapa con la ruta del proyecto del Tren Ligero Naucalpan.
Ruta del proyecto para el Tren Ligero Naucalpan-Buenavista. (Salvador Buendía)

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El proyecto contempla una zona de influencia de 1.74 millones de habitantes, alrededor de 400,000 beneficiarios directos y 80,000 personas que viven en áreas con alto grado de marginación.

Las autoridades municipales también han sostenido acercamientos con empresarios e inversionistas de la región para presentar las oportunidades que podría generar la construcción de esta infraestructura ferroviaria.

¿En qué etapa está el tren ligero?

Conectar Naucalpan con el centro de la Ciudad de México mediante un tren ligero es una propuesta que lleva décadas sobre la mesa.

El proyecto fue impulsado por el alcalde Isaac Montoya Márquez y recibió el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, la actual mandataria, Claudia Sheinbaum, lo incluyó entre sus propuestas de campaña presidencial.

De acuerdo con información municipal, la Unión Europea participa desde la administración federal anterior en el financiamiento y ejecución de los estudios de preinversión.

“El Gobierno de Naucalpan continuará acompañando los trabajos técnicos y las mesas de coordinación con las autoridades federales y estatales, así como el diálogo con las comunidades involucradas en el eventual trazo”, indicó la autoridad municipal.

La propuesta ferroviaria surge en un municipio donde el crecimiento metropolitano ha incrementado el flujo vehicular y las necesidades de transporte.

El Plan de Desarrollo Municipal de Naucalpan 2025-2027 reconoce que el servicio de transporte público es insuficiente y que existen zonas de difícil acceso debido a las condiciones físicas del territorio.

Según datos de Data México retomados en el documento, el 64.5% de la población tarda, en promedio, 45.5 minutos en llegar a su trabajo , lo que representa aproximadamente 90 minutos diarios al considerar un trayecto de ida y vuelta de duración similar.

Además, la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi identificó que el 34% de la población ocupada del municipio trabajaba fuera del municipio, mientras que el 66% lo hacía dentro de su territorio.

Así el Tren Ligero de Naucalpan-Buenavista busca convertirse en una alternativa de movilidad para acercar la región con la capital, aunque su materialización dependerá de los resultados técnicos y de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

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