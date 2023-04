Morelos se ha caracterizado por ser uno de los sitios predilectos para disfrutar de los días de calor. A finales de marzo del 2022, de acuerdo con el sitio oficial de Morelos, el estado tuvo 17,178 visitantes. De los cuales el 39.4% eran residentes de la Ciudad de México, de Puebla un 11.3%, del Estado de México 9.9% y de otros estados de la República 21%, provenientes de entidades y el 9.9% fue de extranjeros, por lo que se espera que la afluencia sea similar o mayor en esta Semana Santa de 2023.

Sin embargo, en el mes de marzo de este año el coordinador de Prevención del Delito del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Estado de Morelos, Gerardo Ortega García, alertó a la ciudadanía de un incremento en el número de las estafas de rentas de casas para fin de semana, principalmente en redes sociales.

La situación no se trata en un aumento del precio, de acuerdo con Alejandra Salcido Ruiz, presidenta de Sección de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Morelos, la problemática se basa en las imágenes que son publicadas, “el tema de las estafas es que en la sección de Facebook Marketplace, se suben publicaciones de casas en rentas ya sea para fines de semana o para vacaciones y el tema de la estafa consiste en que suben fotos que no van concorde a la propiedad”.

Esta problemática afirma que se vio más prominente en temporada de pandemia, ya que las personas podían trabajar desde su hogar y estar en lugares con un clima agradable para disfrutar, por ello, debido al interés de estar en Morelos y de rentar propiedades provocó que sitios como las redes sociales se publicaron rentas sin asegurar la fiabilidad del propietario del inmueble.

De acuerdo con el experta, las personas interesadas rentan casas que parecen estar en buen estado y que muestren amenidades, sin embargo, una vez que realizan el depósito y llegan a la propiedad se dan cuenta o que no está a la renta o es una propiedad totalmente diferente, “esta problemática ya venía sucediendo desde hace tiempo y como no hay un control en esta plataforma (Facebook), no hay manera todavía de darle solución”, agrega.

Gabriela Satín Meza no reside en Morelos, sin embargo, cuenta con una propiedad en la colonia Vista Hermosa, Cuernavaca y regularmente ella pone en renta su propiedad en estas temporadas, desde el año pasado se cambió a Airbnb, ya que la seguridad tanto para el inquilino como el arrendatario es mutua, pero anteriormente manejaba las rentas a través de publicaciones en Facebook o de boca en boca, “la última ocasión que yo renté mi propiedad a través de un conocido las personas que querían rentarla efectivamente me pidieron muchas fotos, e incluso videos para corroborar el estado de la propiedad y si realmente era idéntica a las fotos”.

De acuerdo con la entrevistada, ella decidió migrar de plataforma ya que es más sencillo poner en renta la propiedad, se establecen horarios del momento en qué estará disponible y se respetan los precios que se estén publicando.

Evita algún fraude

Las recomendaciones que sugiere Alejandra Salcido Ruiz, presidenta de Sección AMPI Morelos, es que no se rente ninguna propiedad a través de Facebook, principalmente de la sección de Marketplace, “lo recomendable es acercarse a un plataforma o inmobiliaria que cuentan con un portafolio de viviendas en renta y que ya tienen conocimientos de estas viviendas”, agrega.

Aconseja buscar plataformas con bastante relevancia en el mercado inmobiliario o aquellas que los usuario hayan usado anteriormente.

Otro tip es asegurar que las direcciones y el número de la propiedad sean lo que la persona está mostrando, se pueden usar herramientas como Google Maps para verificar.

También es importante asegurarse de que la identidad del propietario sea real. La experta recomienda pedir una identificación del dueño y pedir un comprobante de domicilio. Hasta poder verificar estos dos elementos, recomienda no hacer ninfuna transferencia.

Así mismo, sugiere acudir físicamente al lugar que se pretende rentar, esto con el fin de verificar que el lugar luzca tal cual con las fotos y realmente sea un sitio dedicado para poder rentar.

Por último menciona que no hay que dejarse llevar por un precio menos competitivo, es decir que por evitarse un gasto más alto, busquen opciones donde las propiedades con muchas habitaciones o amenidades tiene un costo de renta menor, ya que de acuerdo con la experta podría ser un tema de fraude.

"No eviten gastar en comisiones, es preferible trabajar de la mano de un profesional que asesore y que tenga a certeza jurídica tanto compras como rentas de una propiedad, no importa si es a largo plazo o de fin de semana, esto ayudará a que los visitantes estén tranquilos y disfruten cómodamente del estado", finaliza la experta.