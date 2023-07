Jorge Andrés Hernández, quien fue estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es originario del Estado de México, por lo que durante su carrera optó por rentar un departamento en la colonia Copilco Universidad en Coyoacán. Inicialmente, el costo de la renta era de 6,500 pesos, divididos entre otros tres estudiantes, sin embargo, al año siguiente, el precio aumentó a 7,000 pesos, y en su último año de renta alcanzó los 8,500 pesos.

"Como estudiante, no habría podido pagar un departamento si no hubiera sido compartido, de hecho, mis padres me ayudaban con la parte que me tocaba pagar”, cuenta. El inmueble estaba amueblado con lo básico, como camas, un sillón, comedor y una parrilla eléctrica.

Este caso no es es único. Según datos de Inmuebles24, las colonias cercanas a las universidades han experimentado un incremento en sus precios de renta.

En Ciudad Universitaria, la colonia Paseos de Taxqueña tuvo un precio de renta de 9,200 pesos en 2021, que aumentó a 9,600 pesos en 2022 y alcanzó los 10,200 pesos en mayo de 2023.

En la colonia Fraccionamiento Insurgentes Cuicuilco, las rentas fueron de 8,900 pesos en 2021, 10,400 pesos en 2022 y actualmente se sitúan en 10,600 pesos mensuales. Por último, en la colonia Fuentes del Pedregal en Tlalpan, las rentas rondaron los 9,600 pesos en 2021, 9,500 pesos en 2022 y actualmente se sitúan en 11,000 pesos.

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en las zonas de Azcapotzalco e Iztacalco, las colonias cercanas también han experimentado un aumento en los precios de renta.

En Nueva Santa Marina en Azcapotzalco actualmente alcanzan los 14,500 pesos. En la colonia del Gas se sitúan en 14,000 pesos. En la Ampliación del Gas, actualmente alcanzan los 14,300 pesos.

En las colonias de Pantitlán y Agrícola Oriental, ubicadas en Iztacalco, las rentas fueron de 8,000 pesos en 2021, 9,000 pesos en 2022 y actualmente se sitúan en 9,700 pesos mensuales.

Cerca de la Universidad Latinoamericana (ULA), la Universidad Panamericana y la Universidad de la Ciudad de México (UACM) campus Del Valle, también presentaron una elevación en los precios.

María Ángel también es estudiante de la UNAM, dos de sus compañeras estudian en la UACM. Ella es originaria de Puebla, pero vive en la colonia Álamos y paga una renta de 15,000 pesos, que comparte con otras tres personas. En su caso, el pago solo cubre la renta del inmueble, por lo que el mobiliario y la adecuación del departamento dependen de ellos. María comenta: "Además de estudiar, trabajo y mis papás me envían dinero para cubrir los gastos de renta, servicios y transporte".

Las cuatro estudiantes deben administrar su dinero para cubrir los gastos del alquiler, de los servicios básicos, así como de los gastos de comida y transporte.

También colonias como Florida en Álvaro Obregón tuvieron rentas de 13,300 pesos en 2021 y actualmente se sitúan en 17,000 pesos.

En Insurgentes San Borja, los precios fueron de 13,300 pesos en 2021 y 2022 y actualmente alcanzan los 16,243. En la colonia Del Valle, las rentas fueron de 12,100 pesos, actualmente se sitúan en 16,000 pesos.

Por último, en la colonia San José Insurgentes, las rentas fueron de 12,000 pesos en 2021, 13,700 pesos en 2022 y actualmente alcanzan los 15,900 pesos.

En las universidades ubicadas cerca de Santa Fe, como la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, sus colonias aledañas también han experimentado un incremento en los precios.

En la colonia Cuajimalpa, las rentas fueron de 10,800 pesos en 2021, 11,300 pesos en 2022 y actualmente se sitúan en 12,300 pesos. En la colonia Candelaria, los precios fueron de 9,000 pesos en 2021, 8,900 pesos en 2022 y actualmente alcanzan los 10,200 pesos.