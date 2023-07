Las mejoras se dividen en dos tipos: la primera son las que quiere realizar el inquilino, que son con un fin estético, es decir, que las mejoras son visuales, y las segundas son las de gasto natural del inmueble, en el que el propietario se debe hacer cargo.

Por ejemplo, si se quiere hacer un cuarto dentro del inmueble o que cuente con alguna división con tablaroca, se considera una mejora visual, por lo tanto le corresponde al inquilino hacer la inversión. Mientras las fallas de habitabilidad como fugas de gas, de agua o que pongan en riesgo la salud del inquilino deben ser solucionadas por el propietario.

De acuerdo con Jessica Rivas, coordinadora de mantenimiento en Homie, plataforma digital que agiliza la renta de propiedades, cualquier intervención que busque el huésped debe ser consultada con el propietario y contar con un permiso prescrito en el que muestre su aprobación y verificación. “En el acuerdo se debe especificar que al final del término de la renta, el inmueble se debe entregar tal cual se recibió”.

En el caso de Karen Acosta, quien renta su departamento desde hace tres años, y cuyo contrato renueva cada año, ella sí, consultó al dueño antes colocar papel tapiz en el inmueble; sin embargo, en cuanto decida no seguir rentando lo removerá, así como el cancel de su baño, “yo lo mandé a colocar por que quería que se sintiera como un hogar para mí, pero no pude llegar a un acuerdo con el dueño, por lo que mi cancel también me lo llevaré en cuanto ya no quiera estar aquí”, menciona.

¿Cuál es el mejor momento para hacer mejoras?

La experta menciona que el tiempo de estadía no influye en realizar mejoras, ya que antes de realizar algún cambio en la propiedad se debe consultar al dueño y acordar dentro del contrato si la intervención se queda o se debe retirar. En dado caso que se decida quedar con las mejoras, los involucrados deben acordar si ambos invertirán o se realizará un descuento en la renta, “dependerá de lo que acuerden ambos”.

En cuanto al desgaste del inmueble, la experta los divide en dos: el desgaste natural que corresponde al dueño, cuando la pintura se va gastando, descarapelamientos u oxidaciones, fenómenos que son considerados naturales y el daño excesivo, que le concierne al inquilino. Este se considera cuando hay daños en las puertas, paredes manchadas, perforaciones, paredes para colgar decoración, o las bases de las televisiones. Éstas deben ser reparadas por el habitante.

Las recomendaciones…

Gustavo Brasa, de Aquí tú remodelación, startup dedicada a las remodelaciones, recomienda realizar remodelaciones que no requieran de mucho dinero y que sean fácil de remover en dado caso que el dueño no quiera llegar a un acuerdo.

Por ejemplo, si se busca cambiar la fachada de los pisos, se puede optar por alfombras, para las paredes, se puede optar por colocar ya sea papel tapiz o pintar las paredes. Para agregar más presencia en las paredes también se puede colocar decoraciones, como cuadros de diferentes tamaños y/o espejos.

Para las ventanas se recomienda colocar cortinas en vez de persianas, ya que es fácil de quitar y fácil de transportar.

Si el baño no cuenta con cancel, lo recomendable es colocar un tubo y poner una cortina de baño, y para colocar los productos de baño se puede optar por canastas o repisas que se pegan con cinta nano doble para no hacer perforaciones en las paredes.

Agrega que si el inquilino busca tener una estadía prolongada y si el dueño está de acuerdo entonces sí se pueden hacer mejoras que duran más, como colocar pisos o azulejos, colocar un cancel duradero, realizar perforaciones en las paredes para colocar, televisores o repisas para colocar sus productos.

Las puertas se pueden modificar o incluso cambiar, siempre y cuando el dueño esté de acuerdo.