Una vivienda de 65 m2 en la Ciudad de México costaba en febrero alrededor de 3.6 millones de pesos en promedio, de acuerdo con la plataforma Inmuebles24, mientras el salario promedio es de 609 pesos al día para quienes cuentan con seguridad social, según señalan cifras de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

“Hay una desvalorización de los salarios que ha implicado cada vez menor poder adquisitivo. Se gana menos y alcanza para menos, mientras que la demanda continúa. A esto se suma un complicado acceso a créditos, principalmente para el sector informal, y la financiarización, ya que la vivienda se usa cada vez más como instrumento de inversión y menos como un lugar para satisfacer la necesidad”, dice Max Jaramillo, fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad (Indesig).

Un estudio realizado por la proptech La Haus y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), publicado en marzo de este año, señala que en el país hay un déficit de 16 millones de viviendas que deben ser cubiertas en los siguientes 20 años, a través de la producción de al menos 800,000 unidades anuales, lo que requerirá una inversión equivalente a 3.87% del PIB, para evitar el incremento del rezago habitacional y la desigualdad.

Aunque la tarea parece faraónica, debido a que no sólo se trata de construir edificios, sino hacerlo en zonas dotadas de infraestructura, con calidad y a precios accesibles, la causa no está perdida. Academia, gobierno, organizaciones civiles y empresas buscan la manera de satisfacer la demanda de vivienda actual y la que crecerá en los siguientes años. El análisis Estudiando la vivienda, Desafío en América Latina del MIT y La Haus, en donde se analiza al mercado mexicano, plantea cinco estrategias principales para mejorar la situación.

Albert Saiz, director del laboratorio de Economía Urbana del MIT y quien encabezó la investigación, explica que el principal componente para llevar a cabo los planes es la paciencia. “La política de vivienda es a 20 años. En el corto plazo no darán fruto y los precios, por desgracia, no bajarán inmediatamente. Esta es una de las razones por las que las políticas no son atractivas, pero se debe hacer algo para resolver lo que viene”, explica.