Huracán Otis deja en pausa turismo en Acapulco y afecta a propietarios de Airbnb

Con frecuencia estos lugares representan el sustento de miles de personas, o entradas extra de dinero que les ayudaban a solventar sus gastos con las rentas de corta estancia, pero que ante una playa destrozada que ha alejado a los turistas, se han quedado en pausa.

Tal es el caso de Roberto Aguilar, quien desde hace cuatro años renta un departamento en un desarrollo en Punta Diamante como un aporte adicional a sus ingresos. Él cuenta en entrevista que, afortunadamente, durante el ciclón, su propiedad no sufrió daño alguno, debido al lugar en el que se encuentra, rodeado por otros edificios y al fondo del condominio.

No obstante, las reservaciones para las siguientes semanas se han detenido; “tenía una para noviembre, pero decidieron cambiarla hasta marzo. No la eliminaron, solo la reagendaron. Y he tenido un par más, pero para el próximo año”, apunta. Esto a pesar de que él también puso una tarifa más baja para intentar no detener el alquiler; no obstante, reconoce que éste solo sería para personas que buscan quedarse en el departamento y alberca, ya que aunque cuenta con luz, agua e internet, fuera del lugar la ciudad aún no es apta para el turismo.

“El atractivo de Acapulco, por el que van las personas, no está. La playa, los restaurantes… Todavía faltan semanas para que los rehabiliten y se puedan visitar”, comenta.

“La verdad yo sí estaba preocupado. Por estas fechas son temporadas que rento mucho. No vivo de esto, pero sí ayuda y fue un golpe fuerte. Por estas fechas rentan personas que vienen al Acamoto, a pasar Navidad y Año Nuevo. O a inicios de año quienes vienen al tenis”, detalla a Obras.

El propietario agrega que del lado de Airbnb hubo una comunicación “genérica”, después del huracán, pero ninguna otra clase de apoyo. “Cuando rentas un lugar y los inquilinos lo dañan, la empresa se hace responsable, pero en este caso como fue un elemento externo, no pasa igual”, dice.

Obras por Expansión se comunicó con la empresa, que rechazó la solicitud de entrevista, pero comunicó que acompañan a la comunidad a través de la difusión de información oficial en redes sociales y canales internos. Asimismo, realiza donativos a la Cruz Roja Mexicana, “Airbnb está al tanto para ofrecer soporte a los anfitriones y huéspedes que se han visto impactados por esta situación a través de su equipo de soporte a la comunidad. En estos momentos de emergencia, lo más importante es brindar todo el apoyo y construir sinergias que permitan que la recuperación de Acapulco se dé lo antes posible”, agregaron.

Para Roberto Aguilar, la situación realmente importante es para personas que trabajan en los inmuebles que viven de tiempo completo en el municipio. “América (la persona que trabaja con él en limpieza del inmueble) vive en la colonia Colosio y les fue bastante mal, se inundó todo. Más allá de los propietarios, las personas que dan servicios son quienes la están pasando mucho peor”, dice.

De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Acapulco y Coyuca de Benitez se dañaron alrededor de 275,502 viviendas y 47,627 locales, además de daños a 80% de la infraestructura hotelera del puerto.